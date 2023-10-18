月入逾10萬！高職畢業扮「林醫師」看診被捕 出獄隔日秒復業

林姓男子家中有如藥品批發站，各類藥品應有盡有。（彰化地檢署提供、記者陳冠備攝，本報合成）

2023/10/18 16:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕僅有高中學歷的彰化縣男子林偉強，從2013年起假冒「家庭醫學科林醫師」為患者收費看病，時間達6年，每月收入逾10萬元，2019年被捕入獄判刑1年5月，但他出獄隔天即「恢復看診」，每次收費100至5000元，直到今年7月才被檢舉查獲。彰化地檢署今依違反醫師法等罪對林男提起公訴，並要求法院加重判刑。

根據調查，林偉強（61歲）只有高職畢業，因對醫療有高度的興趣，早年曾到北部私人醫院做技術人員，從中向有牌照的醫師學得藥理和知識，2013年間他取得一張「家庭科專科醫師證書」的影本，從此冒名「林醫師」，於彰化縣社頭鄉、田尾鄉與永靖鄉等，以機車載著藥品到病人住家看病，治療項目小至感冒、燙傷、身體酸痛，大致高血壓、心臟病甚至「通血管」等，每次收費100元至5000元，有病患對其醫術讚譽有佳，過年期間還包紅包給他。

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不過，林男密醫行徑在2019年被拆穿，詐術高明的他，一度盜用同居人前夫「林明輝」之名應訊，騙倒衛生局人員、警察、檢察官與法官，直到他不滿檢警查扣他的財產，才用真實名字提出抗告，台中高分院依違反醫師法與偽造文書罪判刑1年5月，並沒收不法所得600萬元。

起訴書指出，林男於2021年1月1日出獄，1月2日就開始看診，診療心血管、心臟病、燙傷等疾病患者，收費從100元至3000元不等，他也到已歇業的某婦產科診所搬回看診用所需醫療器材與藥品，再開立給患者，不過藥物大多過期。

彰化檢方獲報後追查，林男坦承犯行，檢方認為，林男未取得醫師資格卻多次實施醫療行為，為違反醫師法累犯，依法提起公訴，並建請法官加重其刑。

林姓男子家中有如藥品批發站，各類藥品應有盡有。（彰化地檢署提供）

只有高中畢業的林姓男子，經常以機車載著藥品到病人住家看病。（彰化地檢署提供）

彰化檢方指出，林男為違反醫師法累犯，依法提起公訴，並建請法官加重其刑。（記者陳冠備攝）

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