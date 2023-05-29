超扯！失聯女移工成恐怖密醫 竟用生鏽老虎鉗裝假牙

查緝當下塔女正拿著生鏽的老虎鉗等工具替同鄉看牙。（圖由台中市專勤隊提供）

2023/05/29 14:38

〔記者許國楨／台中報導〕一名印尼籍失聯女移工佯裝外配當起密醫，靠著學來的技術專替同鄉洗牙、製作牙套，不但收費低廉還在社群平台張貼診療前後對比照片進行宣傳，生意相當好，移民署台中市專勤隊獲報前往查緝時，驚見她竟拿著生鏽的老虎鉗等五金工具替人看牙，荒唐行徑令人瞠目結舌，而全案近日也由檢方偵結起訴。

經查，40歲的塔姓失聯女移工，師承另名同樣是印尼籍的無照失聯蘇姓移工，由已遭遣送出境的蘇嫌改在印尼幫塔女媒介在台患者，以及提供低價非法醫療器材並進行分紅，塔女則攜子佯裝外配，租屋隱身於台中市東協廣場附近的住家兼工作室，當起無照密醫。

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為集中攬客，工作室營業時段挑在印尼同鄉最有空的週六、日全天，2天約接待4至6位客人，塔女並透過臉書、抖音等社群平台張貼牙齒診療前後對比照片進行宣傳，牙齒清潔收費500元，製作1顆牙套報價3000元，與合法植牙市價價差數10倍以上，吸引許多同鄉趨之若鶩，讓塔女1週只工作2天，平均月收入高達3萬元。

案經台中市專勤隊掌握情資與警方組成專案小組，並報請台中地檢署指揮，上月中旬會同台中衛生局及食品藥物安全處赴塔女工作室搜索，當場發現塔女正在替患者做牙齒診療，另查扣來源不明牙齒填充劑、黏著劑、修牙機具組、矯正線、酸蝕劑、手術椅及牙齒美白燈等非法醫療器材。

專案小組指出，塔女非法引進的醫療器材相當陽春簡陋，現場更發現生鏽的老虎鉗等五金工具，安裝廉價假牙有引發感染或損壞牙床之風險，塔女還坦承自己做的美觀齒強度不如一般的假牙，只有中看不中用，令人不禁對師徒2人罔顧治療對象就醫安全的荒唐行徑，瞠目結舌。

而全案訊後依違反醫師法、醫療器材管理法移送台中地檢署偵辦，檢方並已在近日提起公訴；台中市專勤隊隊長林俊清表示，依據醫師法第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金；呼籲民眾不論是有就醫問題或美觀需求，務必尋求合格管道諮詢專業醫師，切勿因價格低廉等因素輕忽風險選擇密醫，嚴重危害自身健康安全，得不償失。

專案小組當場查扣來源不明的牙齒填充劑、黏著劑、手術椅及牙齒美白燈等非法醫療器材。（圖由台中市專勤隊提供）

塔女在社群平台張貼診療前後對比照片進行宣傳。（圖由台中市專勤隊提供）

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