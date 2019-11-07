聘大量密醫 中部知名李綜合醫療集團負責人、密醫被判刑。（資料照）

2019-11-07 12:08:45

〔記者楊政郡／台中報導〕擁有多家醫療院所的李綜合醫療社團法人，為了節省成本，10餘年前起大量聘僱15名菲律賓等國家醫學院畢業，在台未取得醫師資格的密醫，枉顧民眾醫療安全及品質，該集團三巨頭總裁李順安、副院長許明賢、執行長周百達，均具醫師資格大賺黑心錢，被依違反醫師判處1年5月至1年10月，其餘密醫等20人判6月至1年徒刑，而該院具名請領健保費的4名醫師無罪，此案可上訴。

據了解，李順安是李綜合醫療集團總裁兼總院長，所屬包括大甲區大甲李綜合醫院、苑裡李綜合醫院、順安醫院、美德醫院與中華護理之家等等醫療機構，周百達是該醫療體系醫師兼執行長，許明賢是大甲李綜合醫院的院長兼苑裡李綜合醫院的副院長，是該集團三巨頭，聘僱醫師均由3人面試審核。

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李綜合醫療集團，涉嫌為了節省成本，約2010年起陸續聘僱10餘名雖醫學院畢業，但未取得台灣醫師資格，坊間俗稱密醫，15人全是台灣人，2人是中國醫藥大學畢業，5人是國防醫學院畢業，8人是菲律賓的醫學院畢業。

被告李順安等對外稱呼這些密醫是「病歷輔佐記錄員」、「醫師助理」，辯稱都有主治醫師在旁，他們只是陪同，未從事醫療行為，但是檢察官查出他們連植入靜脈導管，親自為民眾看診、施作，事後再由合格醫師核章，詐領健保給付數萬元。

李順安辯稱，他是創辦人，實際面試者是許明賢與周百達，2人再禮貌性呈給他簽名，這些人平時工作穿白袍，「醫師」是尊稱，工作內容是陪同主治醫師查病房，聯繫家屬或把檢驗記錄記載於病歷上，許明賢與周百達的說法也相似，宣稱這些人只是協助醫師處理聯絡轉院等工作，沒有違法，只是協助醫師把資料輸入病歷等工作。

李順安說他醫療集團月支出額達4、5千萬，怎會貪圖區區數萬元健保費，沒這個必要。

法官審理發現，該院文書與護理人員的證詞中發現，上述密醫曾擔任「住院醫師」、「夜間值班醫師」等職務，還有多人為患者施作靜脈導管值入手術，密醫執行醫療行為無誤，判處李順安23人6月至1年10月徒刑，4名該院合格醫師不知情，被利用蓋章請領健保費無罪。

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