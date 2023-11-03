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扯！自封「關主」計時挑戰賽騙性交 惡狼騙6女起訴

林姓男子自封「關主、主辦」，誆稱參加計時挑戰賽，15分鐘口交使關主「洩洪」的話，可獲100萬至1010萬元獎金，致6名女子、少女受騙遭性侵。（情境照）

林姓男子自封「關主、主辦」，誆稱參加計時挑戰賽，15分鐘口交使關主「洩洪」的話，可獲100萬至1010萬元獎金，致6名女子、少女受騙遭性侵。（情境照）

2023/11/03 20:07

〔記者王定傳／新北報導〕林姓男子在交友及通訊軟體自封「關主、主辦」，誆稱參加計時挑戰賽，15分鐘口交使關主「洩洪」的話，可獲100萬至1010萬元獎金，致6名女子、少女受騙遭性侵，其中有3名女子被騙走「報名費」2千至1萬元，還有1女子則被騙更改條件「達成30天30次讓關主洩洪性行為」可獲1400萬獎金，遭拐走56萬餘元，人財兩失，新北地檢署今依強制性交等罪嫌起訴林男。

檢警調查，去年12月至今年7月間，林男自封「關主、主辦」向被害者誆稱，參加計時挑戰賽，15分鐘口交使關主「洩洪」的話，可獲100萬至300萬元獎金，騙4女「參賽」進行口交或性交行為，其中有3女受騙交付2千元至1萬元參賽費，還人財兩失。

檢警調查，今年6月，林男以相同手法向另一名女子小玉（化名）施詐，騙走14萬報名費，還性侵得逞。

不僅如此，林男之後向小玉誆稱要更改條件，說若達成：「30天30次讓關主洩洪性行為」可獲1400萬獎金，除性侵小玉外，還拐走39萬餘元1隻價值3萬餘元的iPhone 14 Pro手機；林男以上述兩種手法，總計騙走小玉56萬餘元財物，並9度性侵得逞。

檢警還查出，今年8月30日，林男甚至將狼爪伸向一名17歲少女，以參加挑戰可獲100萬元獎金，性侵對方得逞，事後還傳訊：「小心外流」恫嚇少女，經少女報警，全案因此曝光；檢方調查後依強制性交、恐嚇危害安全、詐欺取財等罪嫌將林男起訴。

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