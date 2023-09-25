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按摩師摸女客陰部、指侵竟無罪 經理證詞讓他臉綠了

桃園市一家養生館江姓按摩師被女客人控告，以她有婦科問題，要求她脫掉短褲僅穿著內褲，先按摩乳房、大腿等處，竟猝不及防觸摸其大陰唇，恥骨等處，接著對她指侵得逞。（情境照）

桃園市一家養生館江姓按摩師被女客人控告，以她有婦科問題，要求她脫掉短褲僅穿著內褲，先按摩乳房、大腿等處，竟猝不及防觸摸其大陰唇，恥骨等處，接著對她指侵得逞。（情境照）

2023/09/25 17:10

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市一家養生館江姓按摩師被女客人控告，以她有婦科問題，要求她脫掉短褲僅穿著內褲，先按摩乳房、大腿等處，竟猝不及防觸摸其大陰唇，恥骨等處，接著對她指侵得逞，被害人不甘受性侵害提告；一審以罪證不足判江男無罪；上訴後，高等法院採信按摩店經理證詞稱，按摩解除大腿痠痛，不可能需要按到女性陰部的周邊，認定江男性侵罪證明確，依強制性交罪改判他3年6月徒刑，可上訴。

被害人小芬（化名）指控，江男於2019年3月31日下午，在任職的養生館按摩房內替她進行腳底及全身按摩時，預謀對她進行性侵害，竟假藉她有婦科的問題，需要按摩相關部位，陸續叫她脫掉上衣、短褲，僅穿著內褲，按摩其腋下淋巴、乳房、大腿等處，接著，未經她的同意，先以手觸摸其大陰唇，恥骨等處，隨即強行伸入其陰道內，對她性侵得逞，因此對他提告強制性侵罪。

江男否認犯行，辯稱當天是因小芬表示土腿痠痛，經徵得她同意後，請她脫掉短褲而僅穿著內褲，當時先用1條小毛巾蓋住她的下體，才將手伸進毛巾內，以雙手來回推拿她的大腿，絕無以手觸摸其大陰唇、恥骨，更未將手強行伸入其陰道。

江男強調，可能因為小芬比較胖，他用力壓得比較深，回拉時的動作太大，可能因此碰到她的陰唇外圍或大腿內側鼠蹊部，絕未涉指侵等不法。

桃園地院審理認為江男罪證不足，判決無罪。小芬不服，上訴高等法院。

小芬指稱，曾擔任護理師，原本相信江男擔任按摩師，有其專業，他表示她的筋絡很緊，要重頭按摩，才依照他的指示脫掉短褲僅剩內褲，一隻手按摩恥骨，另一隻手卻伸入內褲按摩大陰唇附近等處，接著竟然進入其陰道，她受驚嚇，且因為會痛，大叫「會痛」，出言制止江男，他才縮回手指，改為按摩大腿。

小芬表示，事後，驗傷結果，江男所為造成她大腿內側會陰處瘀青、鼠蹊和恥骨等部位紅腫，案發後至今一直包尿布，「我沒有安全感」，還因此去看精神科。

高等法院審理認為，小芬在警訊、偵查和法院審理時供述被害過程均一致，且醫院驗傷結果發現，其大腿內側會陰處瘀青（2x8公分）、右側大腿內側（1x1公分）、右側會陰上紅腫（1x7公分），其傷勢疑似遭江男按摩、觸摸造成，另外，小芬案發後被診斷罹患創傷後壓力症候群，及焦慮症，有失眠情形，在小芬初診時，向醫師主訴遭按摩師性侵，並表示此事信對她生活造成巨大影響。

高院也認為，按摩店經理證稱，按摩不可能指壓，油壓會按到正面，尤其是沒有任何一種解除大腿部位痠痛的指壓方式，會需要按到陰部的周邊，可見江男以手部觸摸小芬的大陰唇、恥骨一帶，「江男所為已非一般按摩師會做的事，已超越界線」，依強制性交罪改判3年6月。

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