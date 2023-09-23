冒充警員硬上按摩妹 他逃17年才投案被判刑定讞

招男冒充員警硬上按摩店主後逃亡17年，被最高法院依強制性交罪判刑3年2月定讞。（情境照）

2023/09/23 13:31

〔記者溫于德／台北報導〕多年前高雄失聰招男赴按摩店向店主阿美（化名）誆稱自己是周姓員警，威脅發生性關係得逞，後來阿美向警方查詢才知受騙；至於招男則逃亡17年後才投案。一審依強制性交罪判招男3年8月徒刑；二審考量雙方達成和解，改判招男3年2月，最高法院駁回上訴定讞。

2004年11月中，招男前往高雄苓雅區阿美所經營的按摩店，得知該店無照營業，決定謊稱自己是派出所周姓警員，以「逮捕法辦」脅迫阿美上床。

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招男還向阿美恐嚇：「樓下還有二名警察，一人要5000元，總共要1萬5000元」；阿美害怕被扭送警局，被迫交出3000元。

被害阿美不甘受辱，經向分局投訴這名周姓員警的惡行，這才得知受騙，改向招男提告性侵；檢方指招男犯強制性交罪，對逃亡招男發布通緝；招男一躲17年，直到去年5月才投案，並坦承犯行。

一審高雄地院指招男被通緝長達17年，至於阿美要求和解條件為「賠償144萬元，每月給付3萬元，分48期，除此之外不接受其他方案」，考量雙方調解條件差距過大、未達成和解，依強制性交罪判招男3年8月。

招男另被控僭行公務員職權罪、恐嚇取財罪部分，均因超過法定追訴期時限，一審諭知免訴。

招男認為一審量刑過重，提起上訴。二審高雄高分院指雙方改以50萬餘元達成和解，且招男已先賠償10萬元，酌減改判3年2月徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

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