為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

冒充警員硬上按摩妹 他逃17年才投案被判刑定讞

招男冒充員警硬上按摩店主後逃亡17年，被最高法院依強制性交罪判刑3年2月定讞。（情境照）

招男冒充員警硬上按摩店主後逃亡17年，被最高法院依強制性交罪判刑3年2月定讞。（情境照）

2023/09/23 13:31

〔記者溫于德／台北報導〕多年前高雄失聰招男赴按摩店向店主阿美（化名）誆稱自己是周姓員警，威脅發生性關係得逞，後來阿美向警方查詢才知受騙；至於招男則逃亡17年後才投案。一審依強制性交罪判招男3年8月徒刑；二審考量雙方達成和解，改判招男3年2月，最高法院駁回上訴定讞。

2004年11月中，招男前往高雄苓雅區阿美所經營的按摩店，得知該店無照營業，決定謊稱自己是派出所周姓警員，以「逮捕法辦」脅迫阿美上床。

招男還向阿美恐嚇：「樓下還有二名警察，一人要5000元，總共要1萬5000元」；阿美害怕被扭送警局，被迫交出3000元。

被害阿美不甘受辱，經向分局投訴這名周姓員警的惡行，這才得知受騙，改向招男提告性侵；檢方指招男犯強制性交罪，對逃亡招男發布通緝；招男一躲17年，直到去年5月才投案，並坦承犯行。

一審高雄地院指招男被通緝長達17年，至於阿美要求和解條件為「賠償144萬元，每月給付3萬元，分48期，除此之外不接受其他方案」，考量雙方調解條件差距過大、未達成和解，依強制性交罪判招男3年8月。

招男另被控僭行公務員職權罪、恐嚇取財罪部分，均因超過法定追訴期時限，一審諭知免訴。

招男認為一審量刑過重，提起上訴。二審高雄高分院指雙方改以50萬餘元達成和解，且招男已先賠償10萬元，酌減改判3年2月徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
渣男酒後指侵女同事 一通關鍵電話助被害人脫離狼爪
2023/08/14 20:21

渣男酒後指侵女同事 一通關鍵電話助被害人脫離狼爪
19年前性侵國小女童 檳榔攤老闆重判8年6月
2023/07/13 21:34

19年前性侵國小女童 檳榔攤老闆重判8年6月

遠傳盛大開賣iPhone 15系列
女員工提離職竟遭2度性侵 餐廳負責人這下慘了
2023/03/07 16:48

女員工提離職竟遭2度性侵 餐廳負責人這下慘了
誆女病患「有毒品反應」可幫隱瞞 男護理師逼口交還「口爆」
2023/02/20 17:43

誆女病患「有毒品反應」可幫隱瞞 男護理師逼口交還「口爆」
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播