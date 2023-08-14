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渣男酒後指侵女同事 一通關鍵電話助被害人脫離狼爪

宜縣22歲王姓男子涉嫌指侵女同事，檢方依強制性交罪起訴，圖為示意畫面。（資料照）

宜縣22歲王姓男子涉嫌指侵女同事，檢方依強制性交罪起訴，圖為示意畫面。（資料照）

2023/08/14 20:21

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣22歲王姓男子與公司同事到KTV唱歌，因不勝酒力，央求23歲女同事小美（化名）陪同到溫泉會館休息，不料進房後王男把她推倒在床涉嫌指侵，後來一通關鍵電話助小美脫離狼爪。檢方偵結依強制性交罪起訴。

起訴指出，今年3月，王男和公司同事一行人到礁溪鄉知名KTV唱歌，聚會結束後酒醉無法開車，央請小美陪同步行到鄰近溫泉會館休息住宿，2人走進房間，王男違反小美意願，把對方推倒在床，觸摸她的胸部，小美用手反抗，但短褲及內褲仍被王男脫掉。

此時王男一手壓住小美，另一手對她指侵得逞，小美大喊「不要用」，王男不為所動，還脫掉褲子意圖性侵，被害人大聲斥責「我為什麼要給你X」，就在千鈞一髮之際，小美手機響起，原來其他同事來電，指王男手機留在KTV，要他回去拿，王才停止性侵動作。

王男穿上褲子對小美說，「等下回來房間再X妳」，當他出門離去，小美趁隙逃離報警提告，警訊後移送法辦，王男接受偵查時坦承用手觸碰被害人下體，承辦檢察官參酌醫院性侵害診斷書等事證，認定王男犯行，依強制性交罪起訴。刑法第221條強制性交罪，處3年以上10年以下有期徒刑。

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