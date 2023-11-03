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驚悚！埔里大狼犬抓狂攻擊 勇嬤護孫手腳遭咬爛

大型狼犬攻擊騎機車路過的祖孫，婦人手腳受傷，人車倒地。（民眾提供）

大型狼犬攻擊騎機車路過的祖孫，婦人手腳受傷，人車倒地。（民眾提供）

2023/11/03 09:36

〔記者佟振國／南投報導〕真的好恐怖！南投縣埔里鎮建國路附近，昨天傍晚發生大型狼犬無故攻擊騎機車路過的1對祖孫，狼犬撕咬張姓婦人的小腿，導致人車倒地，又準備攻擊幼童，阿嬤出手護孫，手腳遭嚴重咬傷，血肉模糊，經民眾救援才脫險緊急送醫，目前仍住院清創治療，憶及事發過程，阿嬤仍心有餘悸，還好孫子沒被狗咬，否則後果更不堪設想。

據了解，61歲張姓婦人昨天下午接就讀幼兒園的5歲孫子回家，騎機車行經建國路附近時，當時有人牽了1隻大型狼犬遛狗，狼犬有繫繩，但未戴口罩，見到祖孫的機車路過，即抓狂掙脫人的牽繫，直接對祖孫進行攻擊。

張姓婦人右小腿先被狼犬張口撕咬，導致血肉模糊，人車倒地後狼犬仍不放過祖孫，又準備朝一旁的5歲男童做勢攻擊，張婦見狀趕緊以手臂阻擋，又被狼犬咬住，現場一片混亂，附近民眾趕緊救援，才將狼犬趕跑，最後由遛狗者加以控制，婦人手腳被嚴重撕咬，埔里中心碑消防分隊獲報將人送往台中榮總埔里分院救治。

婦人初檢右小腿分別有長6公分、深2公分及長4公分、深1公分的2處撕裂傷，左手有1處狼犬咬過的齒痕，由於傷勢嚴重，傷口須做清創引流處理，目前仍住院治療。

擔任女義警的張姓婦人憶及當時狀況仍心有餘悸，表示過去1年多來接孫子從幼兒園下課，都是走固定路線，先前下午路過也曾看這隻狼犬在路邊由人牽著大小便，這次卻突然掙脫人的牽繫對他們發動攻擊，甚至孫子也差點受害，真的太恐怖了！

這起狼犬攻擊民眾事件令附近居民炸鍋，據說先前也有多人被狗咬傷，但都不了了之，居住安全堪虞。

南投縣政府家畜疾病防治所表示， 家犬無故攻擊人，飼主除了涉及過失傷害等刑責，該所會依據動物保護法進行稽查，將該狼犬列入攻擊性犬隻，在出入公共場所，除應由成年人伴同，應以長度1.5公尺的鍊繩牽引及戴口罩作為防護措施，如再次違反規定，將依法逕予沒入該犬隻。

張姓婦人的右小腿被狼犬咬到血肉模糊。（民眾提供）

張姓婦人的右小腿被狼犬咬到血肉模糊。（民眾提供）

咬人的大型狼犬最後由遛狗人控制。（民眾提供）

咬人的大型狼犬最後由遛狗人控制。（民眾提供）

張姓婦人右小腿被咬傷，褲子還殘留零碎肉塊，令人怵目驚心。（民眾提供）

張姓婦人右小腿被咬傷，褲子還殘留零碎肉塊，令人怵目驚心。（民眾提供）

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