「我家狗狗很乖！」 她出門溜愛犬 男子生殖器慘被咬...

2019-04-12 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕好痛！韓國釜山海雲台一棟公寓的29歲女住戶，昨（11日）晚牽著自家養的英國古代牧羊犬出門溜狗，孰料愛犬卻突然猛咬1名男子的生殖器，所幸送醫後並無大礙。

據《韓國先驅報》報導，該名39歲的受害男性，於昨晚9時32分許倒完垃圾正走回公寓電梯，孰料電梯門一打開就是牽著狗的女住戶，狗狗不由分說直接咬住男子胯下。

男住戶緊急送醫後縫合了傷口，沒有生命危險。據了解，這隻英國古代牧羊犬身長將近1公尺，體重約45公斤，當時女住戶有拉著牽繩，但狗狗沒有戴上口套。

不過，韓國法律規定只有5種猛犬外出時需要戴口套，分別是土佐鬥犬、比特犬、斯塔福郡鬥牛梗、美國史特富郡梗、德國羅威那，因此英國古代牧羊犬沒口套一事並無觸法。

女飼主對此表示，「我的狗狗真的很乖，牠從未攻擊過人。」她認為愛犬是看到男住戶拿著餿水桶才會失控，因為曾有另1名住戶使用餿水桶來嚇牠。儘管如此，警方目前仍依疏忽看顧寵物行為等罪嫌將女住戶送辦。

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