惡犬出沒冬山火車站 6歲女童臀部慘被咬傷

2019-04-06 14:53

〔記者張議晨／宜蘭報導〕王姓女子1家4口日前到宜蘭綠色博覽會遊玩，未料卻在冬山火車站下方遭流浪狗攻擊，王女6歲女兒臀部慘被咬傷，趕緊就醫包紮，但王女直言，此事已在妹妹心裡留下陰影；由於綠博會場小朋友眾多，希望主辦單位能做好管理。對此，縣府農業處表示，接獲通報後已派員加強巡邏，若有流浪狗現蹤，會先帶回收容所安置。

家住台北市的王姓女子，5日與先生帶著兩名幼子到宜蘭綠博遊玩，未料當天下午一家人在冬山火車站準備離去時，卻無端遭一黃、一黑的流浪狗追咬，6歲女童不敵兩隻惡犬，臀部當場被黃犬咬出傷口，王女一家見狀，趕緊將愛女帶往醫院急診室包紮。

王女回憶，一兩隻惡犬看似有人飼養在火車站下方停車場，如同保護地盤，未用鏈條綁住，反讓牠們自由橫行；當天先生先去繳費，她手中則抱著3歲幼兒，無法抽出雙手保護妹妹，才讓妹妹臀部被狗咬傷。

女童送醫後，臀部有兩顆咬痕，幸僅受輕傷，包紮後並無大礙，王女直言，雖然妹妹只受輕傷，但突被流浪狗攻擊，原本對狗不會恐懼的她，事後見到民宿所飼養的家犬，卻突然害怕不敢上前，顯然內心已留下陰影。

王女坦言，綠博是宜蘭舉辦的大型活動，火車站下方的溜滑梯，也頗受親子喜愛，未料鄰近停車場卻有惡犬，擔心會有下一個受害者，希望主辦單位盡速處理，不要讓小朋友活在被狗追咬的恐懼中。

對此，縣府農業處解釋，雖然事發地點屬民間停車場，但同屬綠博園區範圍內，他們會負起管理責任；兩隻攻擊人的惡犬，應是附近的流浪狗，並非停車場人員所飼養。

農業處說，5日下午接獲通報後，已由動保人員前往處理，但當天未見兩隻咬人的狗狗，今天也再派員加強巡邏，若在園區周遭發現狗狗蹤影，會將牠們帶回收容所安置，也呼籲民眾，若在戶外碰到流浪狗，勿隨意靠近或上前，以免發生意外。

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