惡犬綁門前咬傷里長引發恐慌 動保處：最高可罰15萬

2019-03-12 20:35

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里許姓男子在家門前飼養一隻米克斯犬，經常衝到路上作勢撲咬路過騎士，不但小孩被嚇哭，還有人因此摔車。不過，民眾多次反映，飼主還是無動於衷，昨晚（11日）狗狗掙脫鐵鍊在街上遊蕩，引發路人恐慌，立德里長江和樹獲報到場關心，沒想到手臂反遭狗咬傷，他說，若狗主人不願改善將提告；台中動保處則說，若不願改善再犯，將依動保法開罰。

大里立德里長江和樹說，立仁一路許姓民眾因工廠鐵捲門壞掉，在門前養了一隻拉不拉多混種的米克斯警戒，卻經常放任牠衝到馬路上，只要有人騎機車、腳踏車經過，狗狗就會作勢撲咬，路過民眾常因此被嚇到，1年多來已多次接獲民眾反映，但登門和飼主溝通，飼主卻置之不理。

江和樹說，昨晚10點多又接獲里民反映說，狗狗掙脫鐵鍊在路上閒逛，引發恐慌，他立刻趕到現場，才剛靠近，狗就撲上來往他右前臂咬了一口，沒想到飼主態度消極，連一句道歉都沒有，昨晚他已醫院驗傷，若飼主還是不願改善，將提出傷害告訴、要求賠償。

記者今天中午到場時，發現狗狗還是隨意跑到馬路上，許姓飼主說，因為鐵捲門壞掉，狗狗才會從縫隙跑出去。不過，在動保處人員到場開出勸導單後，飼主態度軟化，說會配合里長，將狗移至裡面適合的地點。

住在對面的陳姓居民說，這裡巷子狹窄，這隻狗經常跑到路上，路過騎士擔心被咬躲避，一不小心就可能受傷，曾目睹小孩被嚇到狂哭，還有騎士摔車，不解狗主人為何不將狗控制在屋內。

動保處姜淑芳秘書說，檢查員今天到場稽查，發現狗狗喝水的水盆長滿青苔，飼養環境不佳，當場開出勸導單要求限期改善。這隻狗有咬人紀錄，已列為攻擊性犬隻，將要求飼主帶出門時須戴上嘴套，建議將狗移到裡面，若再次衝到路上咬人，將依動保法29條「未採取適當防護措施，使具攻擊性寵物出入於公共場所或公眾得出入之場所」開罰，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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