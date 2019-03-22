宜蘭最新打卡點曝光！綠博打造彩色熱帶魚稻浪 期吸45萬遊客

2019-03-22 12:52

〔記者簡惠茹／台北報導〕宜蘭最新網美打卡點搶先曝光，2019宜蘭綠色博覽會將於3月30日在宜蘭冬山生態綠洲園區登場，今年首度打造3公頃彩色熱帶魚稻浪，宜蘭縣政府祭出4大優惠措施，外縣市旅客搭大眾運輸就能免費入園，農業處表示，今年預計吸引人潮突破45萬人次。

宜蘭綠色博覽會今年邁入第20年，宜蘭縣長林姿妙今天帶隊到農委會舉行記者會，說明各種加碼優惠。原本全票100元，但是外縣市旅客搭乘大眾運輸就能免費入園、住宿送門票、農漁團體組團參訪半價，以及校外教學門票半價。

宜蘭縣政府農業處長康立和表示，今年以「綠遊」為主題，這次將綠色生活、環保節能、低碳飲食等概念融入生活，分為兩大區，農業實驗學校和生態綠洲區，農業實驗學校包含農遊驛站、好食光雜貨店、農業實驗學校和彩色稻田「稻此一游」；生態綠洲區則有海洋小學、多元民族文化區、餐桌上的環境行動、里山生活家、綠遊時光機和水岸舞台。

此外，農業處指出，針對農漁會組團參訪也提供半價優惠；合作的旅宿業者住宿贈送綠博門票和遊船船票，坐船進綠博及憑綠博票根住宿，還能享折扣優惠；3月30日前預約到綠博校外教學也享門票半價優惠。

新上任的農委會副主委陳駿季也特別指出今年綠博特色，他說，農業實驗學校有達人示範田間實作、泥土栽培技術，還有綠遊時光機使用虛擬實境VR技術，讓民眾體會天然災害等情境，氣候變遷時代，需要更多技術來協助農民克服天氣限制，這些都能在綠博充分體驗。

今年綠博還有一大亮點，康立和說明，首度設置彩色熱帶魚稻浪，稻田總面積總共5公頃，熱帶魚約3公頃，由農民手工插秧，種下綠色、白色、黃色和紫色的各色秧苗，在稻田上畫出一隻色彩繽紛的熱帶魚。

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