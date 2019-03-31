說好的環保、減塑？宜蘭綠博開幕製造700顆氣球垃圾犯眾怒

2019-03-31 16:40

首次上稿 15:26

更新時間 16:40

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會昨日在冬山河生態綠舟盛大開幕，為營造視覺效果，縣府開幕會上施放近700餘顆氣球，有民眾見狀灌爆綠博官方粉絲頁，質疑綠博提倡「減塑、環保」，卻施放氣球製造大量垃圾，跟環保理念背道而馳；對此，縣府農業處坦言，未來會更加注意活動細節，至於氣球，活動後均已完成清理。

綠博為宜蘭縣春季旗艦活動，今年邁入第20年，以「綠遊」為主題，提倡綠色生活、環保節能、低碳飲食、減塑等生活概念，園區不鼓勵民眾攜帶礦泉水及使用一次性餐具，活動即日起至5月12日止。

昨綠博舉辦開幕典禮，縣長林姿妙帶領貴賓，為綠博標誌汽球充氣，氣球完成充氣後，舞台隨即撒下大量紙花及近700顆氣球，象徵綠博開幕。

不過，開幕活動照片貼上綠博官方臉書粉絲頁「宜蘭綠色博覽會」後，卻被推崇綠色生活的民眾灌爆。有民眾質疑，綠博推廣綠色生活，但主辦單位卻在會場使用大量塑膠製品，是不是搞錯什麼？

網友批評，「開幕活動十分不環保，失去真正綠色的精神」、「綠博主軸不是農業生活，生態保育和永續未來嗎？」、「什麼年代了還在搞紙花跟氣球。」

「痛心！」環保團體、媽祖魚保育聯盟理事長陳秉亨受訪時則說，塑膠垃圾易被許多海生動物誤食造成悲劇，台灣大型活動已提倡不使用空飄氣球，避免垃圾造成環境浩劫，未料宜蘭縣政府卻走「回頭路」，在提倡環保、永續的綠博使用空飄汽球，這類做法令人不解。

對此，縣府農業處坦言，施放氣球是視覺效果，未來會更加注意細節，用其他更環保的方式呈現，對於民眾的意見與建議，也會尊重並虛心檢討。

至於施放氣球去處，農業處則說，施放氣球並非填充氦氣，氣球只會往下掉，不會往上飛，活動結束後也由工作人員完成清理，並未製造大量塑膠垃圾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/