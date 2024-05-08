AI破解抹香鯨「語言」密碼 類似人類發音字母

義大利西西里島外海的一群抹香鯨。（路透檔案照）

2024/05/08 21:31

〔編譯管淑平／綜合報導〕地球上體型最大的有齒鯨類抹香鯨，靠著由一連串「喀嗒聲（click）」組成類似摩斯密碼的「尾聲音節（coda）」聲音訊號，來彼此溝通。一項跨國計畫利用人工智慧（AI）技術分析這些抹香鯨溝通「密碼」，發現其組合變化，就像人類的發音字母表，構成其溝通系統的基礎。

這項研究是「鯨類翻譯倡議（Cetacean Translation Initiative，CETI）」的一環，利用AI技術，分析2005年到2018年在東加勒比海地區，從約60隻不同抹香鯨錄得的聲音，從中辨識出8700多段、分成21種不同形式的coda。

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研究人員找出這些coda有4種基本組成元素，一種是抹香鯨依其對話情境拉長或縮短牠們發出的coda，而非以固定數量的喀嗒聲組成，稱為「彈性伸縮（rubato）」，一種是在基本coda額外加上喀嗒聲，就像人類語言使用的後綴字，稱為「裝飾（ornamentation）」，另外兩種是節奏和速度，抹香鯨交替使用這四種元素形成一段段的coda，就像人類發音字母表中的音素一樣。

這項研究首席研究員、麻省理工學院（MIT）人工智慧技術專家夏瑪（Pratyusha Sharma）解釋，人使用的語言有兩層結構，較低層是將通常與字母對應的發音形成單字，第二層是再將多個單字排序造出句子，來傳達更複雜的意思；她和研究同僚相信，抹香鯨發出不同的coda溝通，也有這樣的兩層結構，用這些「發音字母」不限量地組合，讓牠們有一套更龐大的溝通系統可用。

過去的研究已知抹香鯨是非常具有社會性的動物，這份7日在《自然通訊（Nature Communications）》期刊發表的研究，讓人更了解抹香鯨的溝通行為。夏瑪指出，「這項研究顯示，抹香鯨的叫聲比先前所認為的更具表達性」，現在還不懂牠們在「說」什麼，接下來就是將這些叫聲放在抹香鯨行為脈絡下研究，來了解牠們的溝通內容。

CETI倡議創辦人兼主席葛魯柏（David Gruber）說，「我們現在開始發現鯨魚語言的第一批組成基礎」，解碼牠們的溝通系統，可揭露與人類使用語言和社會的相似處。

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