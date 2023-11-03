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監所會客菜「眉角」多！雞塊過關 起司堡卻「危害健康」遭退貨

台南的律師麥玉煒買了漢堡跟雞塊當會客餐，監所機關管理員讓雞塊過關，但漢堡中的起司是易腐物被退貨。（資料照，記者王捷攝）

台南的律師麥玉煒買了漢堡跟雞塊當會客餐，監所機關管理員讓雞塊過關，但漢堡中的起司是易腐物被退貨。（資料照，記者王捷攝）

2023/11/03 06:25

〔記者王捷／台南報導〕監所機關「會客菜」為安全、健康考量，檢查嚴格，台南的律師麥玉煒因業務需求，一早衝去知名速食店買雞塊與漢堡寄菜，還特別要店家別加生菜、美乃滋，豈料監所機關管理員讓雞塊過關，漢堡卻被打槍，原來漢堡中的起司被認定是易腐物，吃到壞掉的食物會危害健康，麥玉煒只好吞下被退的三顆漢堡當早餐。

吃「會客菜」是受刑人或收容人最期待的事，他們俗稱「寄菜」，但依據「外界對受刑人及被告送入金錢與飲食及必需物品辦法」並沒有詳細規定什麼菜能寄，其中第五條只規定飲食種類，以菜餚、水果、糕點及餅乾為限。

「中華民國犯罪矯正協會」一篇問答集提到寄菜的細節，例如有酒精成分、未經煮熟的食物，會被視為影響健康不能寄菜，另外還有結晶狀、粉狀、流質、冰凍食物也不行，因為有可能會夾藏違禁品，其他像是要把食物切塊、切斷，把罐頭打開、倒掉湯汁才能寄等等。

律師因職業特性，常要帶「會客菜」接見受刑人或收容人，麥玉煒也因寄菜「眉角多」哭笑不得，有次手忙腳亂給炸雞去骨，結果被管理員發現上面有撒胡椒，因為粉狀物不能寄菜被退貨，辛苦排隊買了小籠包，結果管理員檢查時每顆小籠包都被戳破檢查，變得皮肉分離。

麥玉煒這次買漢堡當「會客菜」，還特別交代店家不能加美乃滋，因為醬料屬於流質食物，也不能夾生菜，因為沒熟的食物不能寄，雖然漢堡少了靈魂配料，但能通過檢查最重要，但管理員一看漢堡裡面夾起司，認定起司是易腐物，會影響收容人健康而退貨，他苦笑，吞了三顆漢堡，就知道下次「會客菜」怎麼買了。

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