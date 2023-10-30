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監所自營作業產品「隱藏版美食」 北監辣味豆干月銷逾900包

台北監獄結合飲食文化研發出火辣產品「辣味豆干」，製作過程由收容人親自執掌鍋鏟，配合小火細心翻炒，直至獨門醬汁融入豆干氣孔。（台北監獄提供）

台北監獄結合飲食文化研發出火辣產品「辣味豆干」，製作過程由收容人親自執掌鍋鏟，配合小火細心翻炒，直至獨門醬汁融入豆干氣孔。（台北監獄提供）

2023/10/30 20:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕不少監所自營作業產品，是台灣「隱藏版」美食，像是台北監獄研發的「辣味豆干」，每月銷量超過900包，法務部矯正署將於11月3日到5日，在桃園藝文特區舉辦全國矯正機關教化藝文及技訓作業聯示（售）會，民眾可以趁此機會到各攤位參觀，也可在矯正機關自營商城網站購買監所自營作業產品，給予收容人支持鼓勵。

台北監獄表示，為鼓勵收容人習得一技之長，增加社會適應能力，北監透過技訓課程，開發多元自營產品，包括豆干、糕餅、藥燉排骨及菇菇湯包等美食，及陶藝、漆器、木作家具、編織包、砂畫等工藝作品，讓收容人有更多發展選擇可能性。

台北監獄表示，北監位於桃園，大溪豆干遠近馳名，因此結合飲食文化研發出火辣產品「辣味豆干」，製作過程由收容人親自執掌鍋鏟，配合小火細心翻炒，直至獨門醬汁融入豆干氣孔，這一口「唰嘴」的美味，帶來每月900包以上銷售量，也增加了收容人作業收入。

另在辦理技能訓練及開發自營產品過程中，深感許多傳統技藝因人才凋零而逐漸沒落，加上技藝人才需要美感、技術及經驗慢慢堆疊養成，無法一蹴可幾，監所內不乏刑期漫長或尚未找到人生方向的收容人，因此引入外界教學師資，開辦多樣訓練課程。

北監漆藝班學員「小豐」說，製作漆器需要重覆上漆、打磨等數十道長時工序，必須保持耐心及學習按部就班，若太過心急，自以為是的捷徑方法，可能會讓你付出代價，這個過程也讓他體悟了人生道理；參加過陶藝培訓的「阿丞」也說，看著初次完成的花器作品找到主人，成就感油然而生，有更大的動力想把作品用心完成，就像千里馬遇到伯樂快意馳騁。

為鼓勵收容人習得一技之長，北監也引入外界教學師資，開辦多樣訓練課程，讓受刑人學習陶藝、漆器、木作家具、編織包、砂畫等工藝。（台北監獄提供）

為鼓勵收容人習得一技之長，北監也引入外界教學師資，開辦多樣訓練課程，讓受刑人學習陶藝、漆器、木作家具、編織包、砂畫等工藝。（台北監獄提供）

為鼓勵收容人習得一技之長，北監也引入外界教學師資，開辦多樣訓練課程，讓受刑人學習陶藝、漆器、木作家具、編織包、砂畫等工藝。（台北監獄提供）

為鼓勵收容人習得一技之長，北監也引入外界教學師資，開辦多樣訓練課程，讓受刑人學習陶藝、漆器、木作家具、編織包、砂畫等工藝。（台北監獄提供）

為鼓勵收容人習得一技之長，北監也引入外界教學師資，開辦多樣訓練課程，讓受刑人學習陶藝、漆器、木作家具、編織包、砂畫等工藝。（台北監獄提供）

為鼓勵收容人習得一技之長，北監也引入外界教學師資，開辦多樣訓練課程，讓受刑人學習陶藝、漆器、木作家具、編織包、砂畫等工藝。（台北監獄提供）

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