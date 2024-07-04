北監「在籍」王姓受刑人投票權被剝奪 北高行：桃園選委會公告違法

法務部矯正署台北監獄。（資料照）

2024/07/04 19:24

〔記者張文川／台北報導〕台北監獄王姓受刑人，戶籍已遷到桃園市龜山區的北監地址，他主張要以「在籍」身分行使今年初的大選投票權，但桃園市選委會公告其投票處所設於監獄外的活動中心，導致他無法投票，他興訟維護投票權，台北高等行政法院今判決桃選會的處分公告違法。可上訴。

判決強調，桃選會未充分考量在籍受刑人的合法投票權，全然消極不裁量，將王男的戶籍地投票所設置於王男無法到達之處，已非「合法、適當」的處所，違法怠於裁量，雖然選舉已經結束，王男的投票權確實已遭剝奪，但對選舉權的侵害勢必一再發生，因此法院有必要確認桃選會的公告處分違法，因此判王男勝訴。

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判決指出，王男入監後，於2020年1月14日將戶籍遷入台北監獄，須在監執行至2031年1月20日，他在今年1月大選前，委由監所的關注小組函請桃園市選委會、中央選委會於北監設置投票所，讓他行使「在籍」投票權。

桃選會回覆否決其請，王男認為桃選會無意為他規劃投票，因此打行政訴訟，訴請桃選會撤銷原公告，應在北監設置投票所，並聲請定暫時狀態處分；暫時處分聲請被合議庭駁回，但主訴今獲勝訴。

北高行合議庭認為，桃選會的公告並未安排或回復王男的訴求，致使他沒有任何方式得以行使投票權，也不知何年何月才能依法行使在籍投票權，其裁量已將王男的投票權利減縮至0。

北高行指出，王男勝訴的6項理由包括：王男確實是戶籍在台北監獄的「在籍」選舉權人；王的在籍選舉人資格及投票權，應受法律保障；王在法律上及事實上，均不能出監投票；王的選舉權事實上及系統性無法行使，受到行政權侵害；桃選會負有依選罷法為在籍選舉權人於適當處所設置投票所的義務；桃選會關於王男戶籍地投開票所的設置公告，裁量違法。

合議庭因此認定，桃選會未充分考量在籍受刑人的因素，全然消極不為裁量，就公告將他的投票所設置在「在籍」受刑人無法到達的處所，裁量不合法，有「怠於裁量」的違法，因此判桃選會的公告中，將王男的投開票所設於社區活動中心的處分違法。可上訴。

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