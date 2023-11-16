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首頁　>　社會

法院否決受刑人在監投票案 法務部表尊重

最高行政法院駁回林男聲請在監投票案。（資料照）

最高行政法院駁回林男聲請在監投票案。（資料照）

2023/11/16 19:43

〔記者吳政峰／台北報導〕台北監獄一名林姓受刑人興訟爭取在監投票，請求定暫時狀態處分（假處分），一審獲台北高等行政法院買單勝訴，但二審最高行政法院認為，人民沒有請求選務機關於封閉場所設置投票所的權利，16日廢棄一審裁定，駁回林男聲請確定。對此，法務部表示尊重法院裁定。

目前約有5萬名監受刑人因人身自由受到限制，無法行使投票權，一審裁准設置投票所後，茲事體大，若處理不好，恐生人犯脫逃或選舉舞弊案件，法務部嚴陣以待，並沙盤推演若二審也維持一審裁定，該如何處置；而今二審廢棄一審裁定，並駁回林男聲請，影響可望降至最小，法務部尊重法院裁定。

此外，台北高等行政法院日前亦裁准一件花蓮監獄賴姓受刑人聲請投票案，花蓮縣選舉委員會已提抗告，受理的最高行政法院合議庭未來見解若和本案發生歧異，則必須提交大法庭統一。據悉，最高行政法院內部對受刑人能否在監投票，確有兩說。

最高行政法院16日廢棄台北高等行政法院裁定，理由是人民行使憲法第17條所定選舉權的要件等，均須依照立法者立法形成合於憲法明定的普通、平等、直接及無記名投票方式的選舉法制，憲法保障選舉權的要求始得以具體化。

合議庭說明，經由具有民意共識的投票及開票制度，保障選舉權人得於公開、公平、公正的程序，以自由意志行使選舉權，從而求得多數人民集中意志所決定的選舉結果，兩者缺一不可。

合議庭略式審查林男聲請案後，認為尚無法得出人民在現行公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法所定投、開票制度下，有請求選務機關於其戶籍所在地的監所內設置投票所的權利，也就是人民不能因為個人因素，在性質上為管制封閉的場所（例如:矯正機關）內，請求設置投票所。

合議庭強調，經綜合衡量比較，如暫時准許林男定暫時狀態處分的聲請，對影響選舉結果公益所造成的重大損害，遠甚於未准許其事後獲本案勝訴所生的個人損害。故判定本件定暫時狀態處分聲請，不符合行政訴訟法第298條第2項所定的處分要件。

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