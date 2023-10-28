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「槍斃達到期待的矯正成效嗎？」 廢死聯盟展覽死囚生活

廢死聯盟複製展覽死囚生活環境。（記者吳政峰翻攝）

廢死聯盟複製展覽死囚生活環境。（記者吳政峰翻攝）

2023/10/28 15:42

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣廢除死刑推動聯盟等團體28日舉辦《後來的我們：鐵窗下的每一天》展覽及系列講座，複製死囚生活，讓外界一窺究竟。廢死聯盟表示，我們除了把人關起來、槍斃掉，期待的矯正成效達到了嗎？還能做什麼？希望透過展覽提醒社會大眾死刑的危險性。

廢死聯盟、國際特赦組織台灣分會、司改會及台中市林李娥教育基金會28日共同舉辦該展覽及系列講座，以死刑犯為主體，透過展示的書信、畫作、每日作息以及等比例的模擬舍房空間，讓外界窺見死刑犯的生活。

廢死聯盟指出，希望外界體會死囚做為「人」也有的感受，理解他們對於尊嚴的渴望，展覽亦呈現遭死刑傷害的冤案當事人故事與死刑犯親友心聲，提醒社會大眾死刑的危險性。

廢死聯盟認為，社會大眾對死刑犯的印象，往往停留在報章媒體所描述的犯罪情節，以及他們最糟的模樣。關押20年之後，死刑犯反省、悔改了嗎？除了把人關起來、槍斃掉，我們期待的矯正成效達到了嗎？還能做什麼？

廢死聯盟副執行長吳佳臻表示，台灣與世界上大多數的國家一樣，正朝向廢除死刑的目標邁進，繼2020年《後來的我們》死刑犯書畫展後，今年擴充了展覽及講座內容，讓大眾理解死刑犯的處境、死刑帶來的影響以及世界的趨勢，進而思考制度的不足以及死刑的目的與代價。

廢死聯盟倡議專員羅禮涵指出，從死刑犯的作品心得、監所訪談中得到的語錄摘要、再到1.368坪的舍房空間的體驗，再次證明不要妄想透過死刑來減少犯罪甚或解決問題。從死刑犯兒女的訪談中，也看見他們是死刑制度之下的受害者。世界上超過三分之二以上的國家已廢除死刑，台灣真的可以放棄使用死刑。

司改會倡議專員蔡孟筑說明，只要死刑存在，就會有冤案的產生，就會有殺錯人的危險，希望大眾不要忘記那些被國家無情槍殺掉的生命，而是要更戒慎恐懼地看待我們的制度到底要把人殺到什麼時候？

國際特赦組織台灣分會理事長林綉娟表示，根據國際特赦組織《2022全球死刑報告》，台灣在2022年新增了3名死刑犯、4名維持死刑原判，加上已經遭定讞的38位死刑犯，累計共有45人被判處死刑，各國的經驗與數據都顯示，經濟弱勢、少數民族與宗教群體，還有精神障礙人士等都有更高的機率被判死刑，倘若司法體制中出現漏洞，無辜的受害者永遠沒有逆轉或補償的可能。

死囚舍房一比一複製。（記者吳政峰翻攝）

死囚舍房一比一複製。（記者吳政峰翻攝）

廢死聯盟複製展覽死囚生活環境。（記者吳政峰翻攝）

廢死聯盟複製展覽死囚生活環境。（記者吳政峰翻攝）

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