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嘉義縣「三線路」私娼寮艷名遠播 警查獲泰籍男嫖同鄉

嘉義縣水上鄉「三線路」私娼館艷名遠播，是許多「老司機」的尋歡聖地。（記者蔡宗勳翻攝）

嘉義縣水上鄉「三線路」私娼館艷名遠播，是許多「老司機」的尋歡聖地。（記者蔡宗勳翻攝）

2023/11/02 16:04

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉台一省道「三線路」是全國知名的私娼寮重鎮，艷名遠播，尋芳客絡繹於途，嘉義縣刑警大隊聯合保安隊特殊警力小組等單位，1日晚間持搜索票在「三線路」3處應召站查獲13名穿著火辣的私娼、2名皮條客及4名嫖客，現場查扣不法所得現金、監視器、無線電對講機、保險套、潤滑液等相關證物。

嘉縣警日前接獲檢舉，指稱水上鄉三線路地區有本國與外籍女子攬客賣淫，局長林宏儒立即指示由刑警大隊組專案小組展開調查，並報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦。專案小組蒐證完備，昨晚破門攻堅，當場查獲13名應召女，其中3名為本國籍、2名為越南籍及8名泰國籍女子。

警方調查，應召站以網路社群軟體及2名李姓皮條客（59歲、52歲）男子現場招攬生意，每次性交易代價為1800元，由於賣淫女子面貌姣好、身材曼妙，吸引來自各地的「老司機」尋芳，這次甚至查獲泰籍男子也慕名前來尋歡。

警詢後依妨害風化、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，將媒介色情的2名李姓皮條客移送嘉義地檢署偵辦，13名應召女及4名嫖客則依社會秩序維護法裁罰，另外籍應召女子都依入出國及移民法移請嘉義專勤隊處理。

嘉義縣水上鄉「三線路」私娼館是「老司機」的尋歡聖地。（記者蔡宗勳翻攝）

嘉義縣水上鄉「三線路」私娼館是「老司機」的尋歡聖地。（記者蔡宗勳翻攝）

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