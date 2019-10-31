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警方外流？鐵路街私娼寮3分33秒高清片瘋傳 火辣賣淫女全曝光

網路瘋傳尋芳客挨家挨戶詢價的畫面，外籍、本國籍賣淫女個個爆乳，身材火辣，「撫媚指數」破表。（記者林嘉東翻攝）

網路瘋傳尋芳客挨家挨戶詢價的畫面，外籍、本國籍賣淫女個個爆乳，身材火辣，「撫媚指數」破表。（記者林嘉東翻攝）

2019-10-31 16:40:43

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市龍安街著名紅燈區豔名遠播，警方查緝色情不遺餘力，一週前才搗破20年老私娼寮，未料，網路瘋傳尋芳客挨家挨戶詢價的畫面，外籍、本國籍賣淫女個個爆乳，身材火辣，「撫媚指數」破表。

基隆市仁愛區龍安街著名紅燈區，因緊鄰鐵道，鐵路街名聲不脛而走。基隆市警一分局南榮路派出所24日晚間搜索一間私娼寮，查獲2名尋芳客正努力與2名賣淫女子「辦事」，渾然不知警方上門。

未料，事隔一週，網路瘋傳一段3分33秒影片，畫面播放一名尋芳客挨家挨戶訪價，聲稱還有3名男性友人等一下會來消費，密錄每一間私娼寮女子穿著、長相。

接待的「三七仔」說，「裡面都年輕的，年輕又漂亮，有1300元、有1500元的，要哪一個？」；畫面隨後帶到有外籍賣淫女子的私娼寮，個個爆乳，身材火辣。

由於密錄畫質清晰，畫面右上角還有打上錄影的時間地點；有網友懷疑可能是警方的蒐證畫面外流。

據悉，基隆市警局長詹永茂今天一早就收到這畫面，要求徹查是否是警方的蒐證影帶外流。

為此，警一分局表示，警方24日查獲私娼寮賣淫案的蒐證影帶都已送檢方當成證據，不可能外流，研判是尋芳客自行蒐證的畫面，與警方無關。

網路瘋傳尋芳客挨家挨戶詢價的畫面，外籍、本國籍賣淫女個個爆乳，身材火辣，「撫媚指數」破表。（記者林嘉東翻攝）

網路瘋傳尋芳客挨家挨戶詢價的畫面，外籍、本國籍賣淫女個個爆乳，身材火辣，「撫媚指數」破表。（記者林嘉東翻攝）

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