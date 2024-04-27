柯基犬翹家亂搭便車 被送警局「逮回家」

翹家的柯基犬在路上隨意跳上民眾的機車，被帶到派出所報案，員警也一眼認出是轄區民眾所有，讓走失的狗狗順利返家。（圖由民眾提供）

2024/04/27 15:02

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄郭姓女子（51歲）日前深夜騎車返家途中，突然有隻柯基犬跳上她的機車，但四遭卻遍尋不找主人，郭女只好載著柯基犬到附近的自強派出所報警，眼尖員警認出可能是轄區一名謝女（57歲）飼養的愛犬「宇宙」，當場將牠帶去「認親」，一查果真是趁主人不注意時翹家，當天就被帶回去物歸原主。

新興分局自強所指出，24日深夜10點多，翹家的柯基疑在外頭迷路，見郭女騎著機車經過誤認為是主人，直接跳上機車踏墊就賴著不走，郭女因四周不見主人，懷疑狗狗走失，因此將牠載到派出所協尋主人。

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自強所員警劉俞成見可愛的柯基有點熟悉，常常見牠在轄區周遭徘徊，懷疑可能是一名開店的謝女所飼養的寵物，立即前往謝女住處詢問。當時謝女正忙於整理店面，員警詢問謝女的愛犬是否在家？謝女還淡定回說「在客廳呀」，但仔細查看，才發現家中不見愛犬「宇宙」的身影。

謝女了解來龍去脈後驚訝表示，沒想到愛犬竟自行開門偷跑外出溜達，且還認錯主人機車，除感謝郭小姐協助將愛犬帶來派出所，也感謝員警第一時間認出，並暖心將愛犬帶回家，讓狗狗免於在外走失流浪，順利返家團圓。

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