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三中案高院明再傳馬英九、張哲琛、汪海清 馬將委託律師出庭

前總統馬英九。（資料照）

前總統馬英九。（資料照）

2023/11/02 12:33

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九等人，被訴在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，涉違反證券交易法，造成國民黨72億多元損害，一審判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清3人均無罪，高等法院今年5月起數度傳喚馬英九、張、汪等3人，3人均否認犯行，高院認定尚有事證有待釐清，明（3）日上午召開準備庭，決定再傳馬等3人出庭，馬將委由律師吳柏宏出庭。

據悉，曾在高院審理三中案出庭答辯的馬英九，曾當庭請示受命法官李殷君，他本人是否有必要每次均出庭，或許可委由律師代表出庭，法官告知，在準備程序終結前，馬不必然一定要出庭，因此，高院9月8日傳訊馬開庭，馬即委託律師出庭，明天亦確定不會出庭。至於張哲琛、汪海清仍會出庭。

備受矚目的三中案，屢遭質疑有賤賣黨產情事，台北地檢署依據國民黨會議資料、談判對話錄音檔等證據，認定時任黨主席的馬英九和張哲琛、汪海清以非常規交易等手法，在中視、中影、中廣、舊中央黨部大樓等交易案，造成中投72億9174萬元損害，依證交法的特別背信、非常規交易、刑法背信等罪將馬英九等3人起訴，前立委蔡正元、妻子洪菱霙與洪父洪信行各涉犯背信、侵占、洗錢罪，亦被起訴。

但台北地院審理認定，馬不是中投、光華公司的董事或經理人，不符證交法特別背信與非常規交易罪的身分要件，張、汪雖符合身分，但認定無犯意與犯行，將馬3人均判無罪。

檢方列出9大理由，包括北院對本案直接證據歷次會議紀錄及內部話錄音檔的證據評價、取捨標準不一，採證法自相矛盾等，上訴高等法院。

高等法院數度傳訊馬英九、張哲琛、汪海清，3人均否認犯罪，張表示交易合法，且經過專業評估，汪海清指出，處分華夏有兩個原因，一是因廣電法限制，二是華夏、中視當時經營狀況陷入財務危機，為了救中投，因此必須處分。

此外，蔡正元被認定藉其阿波羅公司負責人機會，侵占公司資產2.8億元，一審被依侵占罪判刑3年6月，商會法判刑6月，妻子洪菱霙與洪父洪信行均無罪。上訴後，高院3度傳喚蔡等3人，蔡3人均否認犯行。（12:42更新）

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