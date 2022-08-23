三中案》高院25、26日連續傳喚馬英九、張哲琛、汪海清

前總統馬英九。（資料照）

2022/08/23 15:19

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九等人，被訴在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，涉違反證券交易法，造成國民黨72億多元損害，一審判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清3人均無罪，高等法院今年5月已分別傳喚馬英九等3人，3人均否認犯行，但高院認定尚有事證有待釐清，決定本月25、26日第二度傳喚馬、張、汪等3人。

高等法院承審三中案受命法官李殷君日前發出傳票，定本月25日下午2時30分傳喚張哲琛，26日下午2時30分傳喚馬英九、汪海清2人出庭。

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備受矚目的三中案，屢遭質疑有賤賣黨產情事，台北地檢署依據國民黨會議資料、談判對話錄音檔等證據，認定時任黨主席的馬英九和張哲琛、汪海清以非常規交易等手法，在中視、中影、中廣、舊中央黨部大樓等交易案，造成中投72億9174萬元損害，依證交法的特別背信、非常規交易、刑法背信等罪將馬英九等3人起訴，前立委蔡正元、妻子洪菱霙與洪父洪信行各涉犯背信、侵占、洗錢罪，亦被起訴。

但台北地院審理認定，馬不是中投、光華公司的董事或經理人，不符證交法特別背信與非常規交易罪的身分要件，張、汪雖符合身分，但認定無犯意與犯行，將馬3人均判無罪。

檢方列出9大理由，包括北院對本案直接證據歷次會議紀錄及內部話錄音檔的證據評價、取捨標準不一，採證法自相矛盾等，上訴高等法院。

高等法院今年5月13日，傳訊馬英九和汪海清，馬庭訊否認犯罪，汪海清也堅稱無罪，他指出，處分華夏有兩個原因，一是因廣電法限制，二是華夏、中視當時經營狀況陷入財務危機，為了救中投，因此必須處分。高院另於6月22日傳喚張哲琛，張表示交易合法，且經過專業評估，否認認罪，訊後飭回。

此外，蔡正元被認定藉其阿波羅公司負責人機會，侵占公司資產2.8億元，被依侵占罪判刑3年6月，商會法判刑6月，妻子洪菱霙與洪父洪信行均無罪。上訴後，高院4月14日、6月30日已2度傳喚蔡等3人，蔡均否認侵占犯行。

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