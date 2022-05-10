檢察總長爆：有人想影響三中案二審

法務部昨舉行新、卸任檢察總長交接典禮，新任檢察總長邢泰釗致詞時強調維護司法獨立性的重要性。（記者田裕華攝）

2022/05/10 05:30

邢泰釗就任 強調維護司法獨立性

〔記者楊國文、錢利忠／台北報導〕法務部昨舉行新、卸任檢察總長交接典禮，新任檢察總長邢泰釗致詞時強調維護司法獨立性的重要性，並驚爆有人欲藉各種途徑影響在高院審理中的「三中案」。對此，承辦三中案的高院受命法官李殷君表示「不予回應」。

邢泰釗指出，檢察官兼有「法律守護者」與「公益代表人」雙重責任，堅持司法獨立性，伸張正義責無旁貸，但外界有人意圖藉由不當手段或各種方式來影響檢察官職務的執行。

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中影返還近廿四億不法所得 邢：北檢起訴具正當與合法性

邢表示，例如目前在高等法院審理中的「三中案」，他本來不宜多言，但卻有若干人士希望藉由各種途徑來影響二審判決，因此他必須澄清，本案經由北檢起訴，中影公司將價值近廿四億元的不法所得及物品返還國庫，其中包含九．五億元現金，「可見我們檢察官已經做到保持客觀義務，具有起訴的正當性與合法性」，希望國人了解，若干特定人士希望藉由不實的內容，透過各種途徑來影響審判的事實，呼籲勿受影響。

關於若干人士指的是誰？各種途徑有哪些？邢泰釗事後被記者追問時表示，「不便再多做說明」。

前總統馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清等人，被訴在三中案涉證券交易法等罪，造成國民黨七十二億九千多萬元損害，但台北地院判馬等五人均無罪，僅前立委蔡正元被依業務侵占罪判三年六月，另涉商會法判六月，可易科罰金；全案已上訴高院審理。

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