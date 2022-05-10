三中案 高院13日傳馬英九等三人

前總統馬英九（資料照）

2022/05/10 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九等人被訴在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，涉違反證券交易法，造成國民黨七十二億多元損害，但台北地院判馬英九等五人無罪，僅前立委蔡正元被判三年六月，另有六月可易科罰金。檢方上訴後，高等法院訂本月十三日傳主要被告馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清三人，全案進入審理核心。

三中案分為五大部分，一是二○○五年十二月的華夏公司股權交易案，將中投、光華公司持有的華夏公司股權、經營權及「三中」經營權，全部移轉給前中時董事長余建新的榮麗公司；二是二○○六年二至十二月的中視公司股權交易案；三為同年三月間的舊中央黨部大樓、四月的中影股權交易案；四是同年十二月中廣股權交易案；五是前立委蔡正元背信侵占、挪用中影減資款案，由妻子和岳父協助洗錢。

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台北地檢署依據國民黨會議資料、談判對話錄音檔等證據，認定馬英九、張哲琛、汪海清共造成中投七十二億九一七四萬元損害，涉證交法的特別背信、非常規交易、刑法背信等罪；蔡正元、蔡妻洪菱霙與洪父洪信行各涉犯背信、侵占、洗錢罪，二○一八年起訴六人。

但台北地院審理認定，馬不是中投、光華公司的董事或經理人，不符證交法特別背信與非常規交易罪的身分要件，張、汪雖符合身分，但認定無犯意與犯行，將馬等三人均判無罪。

洪女和洪父亦獲無罪，僅蔡正元利用其身為阿波羅公司負責人機會，掏空公司資產兩億八○三二萬元，被依業務侵占罪判三年六月，另依商業會計法判刑六月，可易科罰金，不法所得均沒收、追徵。

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