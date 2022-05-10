呼應檢察總長 立委︰揪出干預三中案的黑手

新任檢察總長邢泰釗昨在交接典禮表示，有人希望藉各種途徑，影響三中案二審判決。（記者田裕華攝）

2022/05/10 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新任檢察總長邢泰釗昨公開指出，三中案正在高等法院審理中，卻有若干人士希望藉由各種途徑來影響二審判決。立委強調，檢察總長做這樣的呼籲是很正當的，若真有不當影響及連結，相關單位應追查有無涉及不法，把背後的黑手揪出來。

相關單位應追查有無不法

律師高考第一名、司法官特考及格，擁有美國哥倫比亞大學法學碩士學位的民進黨立委黃世杰表示，目前不清楚影響的方法，可能要邢泰釗自己說明，例如透過媒體放話或私下影響等，但無論如何須尊重司法及審理法官的獨立性，法官也須依法審判，這是永恆不變的原則。

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黃世杰指出，既然會起訴就代表檢察體系有其看法，現在案件在審理中，屆時就是看雙方過程中提出來的證據，最後交由法官裁奪。檢察總長呼籲是很正當的，希望各方不要去影響；若真的有不當影響及連結，相關單位應追查有無不法。

民進黨立委賴瑞隆談及，邢泰釗辦案雷厲風行、鐵面無私、剛正不阿，辦案經驗令人印象深刻。三中案是國民黨將國產佔用變黨產，再將黨產轉移出去的案件，不當黨產應歸還國家，任何人有不法行為，應依法處理，勿枉勿縱。邢泰釗在出任檢察總長這天提到三中案，一定是深刻感受到有一股力量，正企圖干預影響審判，所以才會直接說出來。

賴瑞隆強調，若法官無法獨立審判，還會面臨外力干擾，這是非常嚴重之事，外界擔憂在轉型正義過程中，背後總是有一隻看不見的手。為了讓人民信任司法，必須把在背後干預的黑手揪出來，司法體系也應堅守立場，務必公正行使職權，將該還國家的資產還給國家，把不法行為全部繩之以法。民進黨立委劉世芳指出，應尊重司法獨立，法官也應獨立行使職權。

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