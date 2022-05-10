法界解讀》邢盼外界 別用不實內容影響三中案審判

新任檢察總長邢泰釗（記者田裕華攝）

2022/05/10 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕檢察總長邢泰釗昨交接時舉「三中案」為例，表示有人欲以各種途徑希望影響司法判決。有法界人士認為，檢察總長基於檢察一體的立場對外發言，只是希望外界不要用不實的內容影響審判，以及本案起訴的正當性；但也有學者批評，檢察總長應監督檢察官回到法庭上好好攻防，說服法院判決被告有罪，非憑空放話。

文化大學法律系教授許惠峰認為，依邢泰釗談話的整體內容來看，他只是在對外界關於三中案的質疑予以回應，說明檢方起訴有正當性與合法性。

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學者︰應在法院攻防 而非憑空放話

律師陳振瑋也說，三中案本來就是一個可受公評的案件，檢察總長基於檢察一體對外發言，希望外界不要用不實內容影響法院的審判，應無干預司法的意圖。

律師林俊峰認為，檢察總長是所有檢察官的最高領導人，三中案已起訴，沒有偵查不公開的情形，加上檢察官是法院三角關係中的一方當事人，對於案件也可以表達一定的看法。

但真理大學法律學系教授吳景欽批評，以檢察總長的高度來說，若有人不當干預司法，應提出證據說明，例如：「是誰？做了什麼？」等，檢察總長應監督檢察官回到法庭攻防，善盡舉證責任說服法院判決被告有罪，而非憑空放話。

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