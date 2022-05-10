為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    法界解讀》邢盼外界 別用不實內容影響三中案審判

    新任檢察總長邢泰釗（記者田裕華攝）

    新任檢察總長邢泰釗（記者田裕華攝）

    2022/05/10 05:30

    〔記者王定傳／新北報導〕檢察總長邢泰釗昨交接時舉「三中案」為例，表示有人欲以各種途徑希望影響司法判決。有法界人士認為，檢察總長基於檢察一體的立場對外發言，只是希望外界不要用不實的內容影響審判，以及本案起訴的正當性；但也有學者批評，檢察總長應監督檢察官回到法庭上好好攻防，說服法院判決被告有罪，非憑空放話。

    文化大學法律系教授許惠峰認為，依邢泰釗談話的整體內容來看，他只是在對外界關於三中案的質疑予以回應，說明檢方起訴有正當性與合法性。

    學者︰應在法院攻防 而非憑空放話

    律師陳振瑋也說，三中案本來就是一個可受公評的案件，檢察總長基於檢察一體對外發言，希望外界不要用不實內容影響法院的審判，應無干預司法的意圖。

    律師林俊峰認為，檢察總長是所有檢察官的最高領導人，三中案已起訴，沒有偵查不公開的情形，加上檢察官是法院三角關係中的一方當事人，對於案件也可以表達一定的看法。

    但真理大學法律學系教授吳景欽批評，以檢察總長的高度來說，若有人不當干預司法，應提出證據說明，例如：「是誰？做了什麼？」等，檢察總長應監督檢察官回到法庭攻防，善盡舉證責任說服法院判決被告有罪，而非憑空放話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    呼應檢察總長 立委︰揪出干預三中案的黑手
    2022/05/10 05:30

    呼應檢察總長 立委︰揪出干預三中案的黑手
    三中案 馬辦︰檢不服請上訴 勿影射
    2022/05/10 05:30

    三中案 馬辦︰檢不服請上訴 勿影射

    魔法拉提技術 讓妳居家輕鬆防「溢」
    三中案 高院13日傳馬英九等三人
    2022/05/10 05:30

    三中案 高院13日傳馬英九等三人

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播