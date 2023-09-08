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三中案二審今開庭 馬英九缺席

高等法院去年5月13日審理三中案首度傳喚被告前總統馬英九（中）出庭，經法官諭知不必然要出庭後，馬缺席8日的庭期。（資料照）

高等法院去年5月13日審理三中案首度傳喚被告前總統馬英九（中）出庭，經法官諭知不必然要出庭後，馬缺席8日的庭期。（資料照）

2023/09/08 11:45

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署認定前總統馬英九等人擔任國民黨主席期間，涉嫌賤賣黨產「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部，違反證券交易法，造成國民黨72億多元損害。一審台北地院判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清3人無罪；二審高等法院8日開庭，馬英九缺席未到。

高院今開庭，傳喚馬英九、張哲琛、汪海清出庭，但因法官去年開庭時，曾諭知馬英九在準備程序終結前，依法不必然要出庭，馬英九因而於8日的庭期缺席，改委任律師到場；張、汪二人則在律師陪同下親自出庭，並對法官所整理的爭執與不爭執點提出疑義。

依照刑事訴訟法第273條規定，被告經合法傳喚或通知，無正當理由不到庭者，法院得對到庭之人行準備程序。法官如認被告有到庭的必要，得逕行拘提。至於進入到審理程序，一審被告原則上必須到庭，二審被告即使未到庭，法官也可審理與宣判。換言之，法官如認馬英九無到庭必要，在二審終結前，馬可能都不會現身高院。

北檢依據國民黨會議資料、談判對話錄音檔等證據，認定時任黨主席的馬英九和張哲琛、汪海清以非常規交易等手法，在中視、中影、中廣、舊中央黨部大樓等交易案，造成中投72億9174萬元損害，依證交法的特別背信、非常規交易、刑法背信等罪將馬英九等3人起訴，前立委蔡正元、妻子洪菱霙與洪父洪信行各涉犯背信、侵占、洗錢罪，也被起訴。

一審台北地院審理認定，馬英九不是中投、光華公司的董事或經理人，不符證交法特別背信與非常規交易罪的身分要件，張哲琛、汪海清雖符合身分，但認定無犯意與犯行，將馬英九等3人均判無罪。

檢方列出9大理由，包括北院對本案直接證據歷次會議紀錄及內部話錄音檔的證據評價、取捨標準不一，採證法自相矛盾等，上訴高等法院。馬英九、張哲琛和汪海清3人均維持無罪答辯。

此外，國民黨前立委蔡正元被認定藉其阿波羅公司負責人機會，侵占公司資產2.8億元，一審北院依侵占罪判刑3年6月，違商業會計法部分判刑6月，蔡正元妻子洪菱霙與洪父洪信行均無罪，全案上訴高院審理中。

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