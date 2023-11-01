詐騙案拖8個月才逮人送辦 民怨警消極辦案

王姓大學生的母親認為基隆市警二分局偵查隊辦案態度消極，詐騙案辦了8個月才送辦，憂心權益受損。（記者吳昇儒攝）

2023/11/01 22:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕就讀基隆某大學的王姓大學生今年2月遇上假分期詐騙，連同2名同學共被騙走23萬餘元，但報案後卻沒下文。王男母親於10月撥打電話詢問時，承辦偵查佐卻稱案件很多、沒空處理等答覆，消極處理，氣得王母投訴到督察單位。負責偵辦該案的基隆市警二分局則表示，同仁確有延宕情形，雖已將犯嫌送辦，但仍會對承辦人員進行懲處。

住在彰化的王母去年底透過網路訂購生鮮商品給就讀大學的兒子，沒想到導致兒子個資外洩。王姓大學生接到詐騙集團電話後，誤信對方照指示將帳戶內6萬餘元轉出。對方仍不罷手，要求被害人再找兩名同學幫忙做第三方認證，分別又被騙走7、8萬餘元，合計23萬餘元。

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王姓大學生發現被騙後，便到第二分局八斗子派出所報警，並由家人先賠償同學們損失，但做完筆錄後，苦等8個月，卻沒接獲警方通知。

王母憂心被騙的錢回不來，只好撥打電話到派出所詢問，才知道案件早已送到分局偵查隊，但詢問偵查隊承辦人時，對方卻稱目前手頭上的案件很多「沒空處理」。

被害者家屬認為警方態度消極，直到10月16日投訴到督察單位後，才開始偵辦，同月31日則通知案件已函送，但不知道錢討不討得回來，擔心自己的權益受損。

承辦偵查佐則表示，因被害人筆錄已做得很完整，不需要再作二次筆錄，而分局累積案件、公文量較多，其中包含攸關治安的治平、掃毒等專案；並未跟王母說「沒空處理」，只是希望對方能夠多給點時間。案件送到偵查隊時，已有先依程序辦理，調閱相關資料，才能在上個月29日約談犯嫌製作筆錄，且於月底函送法辦。

第二分局長張澤銘則表示，該名同仁去年就曾因公文累積過多被記過處分，雖然偵辦詐欺案件需2、3個月時間，但同仁拖了8個月，確有延宕民眾案件的狀況，將依規定予以懲處，不排除將其調離現職。

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