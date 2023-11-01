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騙了鉅款還想再撈一筆 警方以玩具鈔誘出詐團車手

警方以玩具鈔誘出詐團車手。（民眾提供）

警方以玩具鈔誘出詐團車手。（民眾提供）

2023/11/01 20:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市李姓婦人誤蹈詐騙陷阱，先後匯款、面交128萬元投資股票，她見投資有成想提領報酬時，對方又要求再收取80萬元才能領錢，引起她的懷疑報警，進而聯手誘出20歲的陳姓車手，訊後以現行犯送辦。

林園分局中庄派出所10月28日接獲李姓婦人報案，她向警方表示，今年8月在臉書收到歹徒私訊有關股票投資問題，誆稱可以短時間獲取高報酬，並提供假投資APP下載，被害人信以為真，陸續匯款及面交128萬元。

歷經APP內「老師」約2個月來的操作，她以為投資有成，欲提領報酬時，歹徒卻要求再收取80萬元，始驚覺有異，向警方詢問時才發現是遇上詐騙集團。警方受理報案期間，詐騙集團仍持續和被害人聯絡，欲約被害人出來見面，警方便利用詐騙集團的貪念與其假意周旋，同時制定縝密查緝計畫。

李姓被害婦人與歹徒約定10月30日7時，於大寮區八德路某超商會面交款，警方事先準備了80萬元玩具鈔票，20歲的陳姓車手依約前來取款，員警立即將他逮捕，並查扣作案聯絡用的手機，偽造的收據、識別證及多張假投資公司識別證，訊後依詐欺罪嫌現行犯送辦。

警方起出偽造的證券公司收據及工作證。（民眾提供）

警方起出偽造的證券公司收據及工作證。（民眾提供）

車手身上攜帶許多偽造的證券公司或金融機構工作證，作為犯罪工具。（民眾提供）

車手身上攜帶許多偽造的證券公司或金融機構工作證，作為犯罪工具。（民眾提供）

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