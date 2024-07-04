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聯合報前編譯控誣告 洪秀柱獲不起訴

前國民黨主席洪秀柱不滿《聯合新聞網》的報導，2022年8月24日向台北地檢署按鈴控告。（資料照）

前國民黨主席洪秀柱不滿《聯合新聞網》的報導，2022年8月24日向台北地檢署按鈴控告。（資料照）

2024/07/04 13:26

〔記者陳彩玲／台北報導〕曾在《聯合報》擔任國際組編譯人員的李京倫2022年8月未經查證匿名報導，撰寫「洪秀柱等人向習（近平）誇口，已買通島內大批軍政高層」等不實內容，被依加重誹謗罪嫌起訴，台北地院審理時，洪秀柱選擇原諒撤告，未料，李女竟反告洪秀柱誣告，檢察官調查後依罪嫌不足，將洪秀柱不起訴。

檢方不起訴指出，李京倫是聯合報公司新聞部採訪中心國際組編譯人員，除負責翻譯外電新聞，也負責撰寫《聯合新聞網》的即時新聞。

去年8月22日，李京倫以匿名在聯合新聞網報導，「洪秀柱等人向習（近平）誇口，已買通島內大批軍政高層」、「只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應，台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲，習對此也深信不疑」等內容。

對此，洪秀柱不滿報導內容不實，2022年到台北地檢署按鈴提告李女，檢方調查後，認為李女報導新聞前，沒有善盡查證責任，事後也無法交代消息來源，依加重誹謗罪起訴。全案在台北地院審理時，法官認為雙方有和解空間，嘗試勸說後，洪秀柱決定不和記者計較撤告，北院最後判決公訴不受理。

沒想到，李女竟反告洪秀柱涉犯誣告罪，檢察官調查認為，李女在「前案」偵查時，不否認消息來源是中國地區人士以電子郵件方式傳送，且未經查證將訊息原文發布，被依加重誹謗起訴，依此足以認定洪秀柱對李女提出的告訴並非杜撰，難認有虛構事實申告。

此外，洪秀柱會在法院撤告是經法官勸說，最後因不想浪費司法資源而做的決定，並非認定洪秀柱指訴的內容有虛偽，台北地檢署調查後，今將洪秀柱不起訴。

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