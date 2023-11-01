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直播主靠一張嘴 網路認識的乾媽、乾姊「養」他一年花掉250萬

梁姓男子靠一張嘴，讓網路認識的乾媽、乾姊「養」他一年花掉250萬。示意圖。（資料照）

梁姓男子靠一張嘴，讓網路認識的乾媽、乾姊「養」他一年花掉250萬。示意圖。（資料照）

2023/11/01 10:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕35歲梁姓男子在網路直播賣東西，結識吳姓女子當乾姊後，吳女又介紹黃姓女閨密當他乾媽，梁男在短短不到一年時間，陸續用「皮包不見」、「援救虧空公款的姊姊」、「被綁票」等理由，從吳、黃兩人手中騙走250萬餘元，檢方偵結後依詐欺罪起訴梁男。

檢方指出，2019年底，梁姓男子在網路賣東西當直播主，先結識吳姓女子後，兩人結拜成為姊弟，吳女後來又介紹黃姓女閨密給梁男，黃、梁兩人一見如故，梁男再拜黃女當乾媽；梁男後來生意失敗，在外欠下大筆債務無力償還，於是他把歪腦筋動到吳、黃兩女頭上。

2021年1月起，梁男先以皮包不見為由，向吳女借3萬元得逞後，後來又向吳、黃兩人謊稱，自己任職科技公司財務主管的親姊姊虧空公款，需要借錢救姊姊，陸續向吳、黃兩女借款5千至5萬元，利用完親姊後，梁又說自己幫姊姊處理債務時惹上黑道，須花錢打點，又再度借款2萬元。

梁男用「蠶食」方式，每次都開口向吳、黃兩女小額借錢，甚至連缺200元吃飯錢也借，吳、黃兩女心疼梁男，「養」了他不到一年時間，竟花掉250萬餘元，直至兩人查覺情況不對，找梁男討說法時，梁男才驚覺借錢的事破功，但又拿不出錢還她們，吳、黃兩女一氣之下報警。

雄檢偵查時，梁男否認詐騙兩女，但檢方傳喚梁男的姊姊說明時，姊姊說自己雖然經手公司財務，但任職期間從未挪用公款被究責，檢方函文公司查證，公司也證明梁男姊姊並未侵吞過公款；檢方根據相關事證，認定梁男用詐術向吳、黃兩女詐取財物，偵結後依詐欺罪起訴。

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