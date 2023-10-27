退休老董遭詐1800萬 所長陳孟言「斷手」攔車手

涂姓車手衝撞警方逃離，最後仍被攔下。（警方提供）

2023/10/27 17:47

〔記者王捷／台南報導〕楊姓退休老董誤信詐團的假投資，最近陸續投入1800萬，他眼見拿不回「獲利」，21日到台南市警三分局和順派出所求助，警方一眼就看出是詐團伎倆，並與楊男合作逮車手，涂姓犯嫌發現被警方盯上開車逃跑，和順所長陳孟言奮不顧身騎機車圍捕，涂男開車將他撞倒逃離，陳員手遭撞斷，仍通報巡邏警力協助攔截圍捕，最終攔下涂姓車手。

據了解年約70歲的楊男，退休後獨居，上月突然被加入LINE的投資群組，群組中有一名自稱是「投資操盤老師」的男子，要楊男下載假的APP，讓他誤以為投資都有高獲利，但當楊男開口要拿回紅利時，詐團卻誆稱需要再投入保證金，楊男這時已經投入1800萬，拿不回獲利很著急，這個月21日到和順派出所求助，想要了解如何取回投資收益。

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剛從刑警轉任所長的陳孟言得知，詐騙集團準備再次向楊男索取1800萬元時，立刻向上報告，並與分局偵查隊等單位組成專案小組，計畫逮捕前來面交取款的車手，26日中午警方發現取款車手已在附近監視現場，不久車手接觸楊男準備取款。

就在兩人面交點鈔之際，警方現身當場拘捕林姓取款車手，並查獲工作證、詐騙用手機及假投資公司的現金收據等證物。同時，監控車手的李姓犯嫌也被逮捕。

負責開車接應的涂姓犯嫌發現曝光，開車逃跑，所長陳孟言用機車擋住去路，豈料涂男卻加速衝撞，把陳員撞翻、手部骨折，經過攔截圍捕，警方才逮到涂男，並在他車內查獲17顆假公司印章、一小包K毒，將三人依詐欺及妨害公務等罪嫌移送南檢。

警三局指出，陳所長昨天開刀後目前還在休息，他的表現會另外敘獎，同時也要提醒民眾，不要輕信網路上低風險、高報酬的投資訊息，這些絕大部分都是詐騙，一旦把錢交出去就再也拿不回來。

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