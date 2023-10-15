剛拐走城隍廟攤商30萬 2車手再到湖口想詐90萬栽了

新湖警分局湖口所員警當場壓制逮捕現身取款的車手。（警方提供）

2023/10/15 17:16

〔記者黃美珠／新竹報導〕年約40歲的蔡姓、姚姓車手，2人用假投資先在新竹市城隍廟拐騙攤商得手30萬現金，隨即北上轉戰湖口，對已傻傻被拐走900萬的35歲女被害人再「催眠」，強調只要她再給90萬傭金就可以投資成功，他們豪不避諱地跟被害人相約面交，結果被及時清醒的被害人報警當場逮捕。

新湖警分局湖口派出所出動4名員警在交款現場「護駕」，當其中1名車手現身取款，4警立刻從四面八方把他團團圍住，再逮捕另1人，當場起獲作案用的偽造「德樺投資股份有限公司」收據、專員服務證、手機以及新台幣30萬元現金等贓證物，全案訊後依涉詐欺及洗錢防制法罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

請繼續往下閱讀...

警方表示，被害人為了投資理財，誤中詐騙集團的圈套，已經連續匯款9筆，金額超過新台幣900萬，雙十連假之前，詐騙集團再通知被害人應該再支付90萬元傭金，雙方並約定面交。被害人驚覺可能受騙遂報警求助。

雙十節當天下午2點多，湖口所員警在被害人與車手相約的速食店得來速現場埋伏，當場就逮到2名車手，經深入追查發現，前述30萬元贓款竟是2名車手剛從新竹市城隍廟向某攤販騙得的現金，被害攤商接到湖口警方的電話還一度以為真警察是真騙子，經新湖分局耐心說明才恍然大悟自己被騙差點破財。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新湖警分局湖口所順利逮捕2名車手。（警方提供）

新湖警分局湖口所順利逮捕2名車手。（警方提供）

新湖警分局從車手身上起獲剛從新竹市城隍廟攤商騙得的30萬現金。（警方提供）

新湖警分局從車手身上起獲偽造的假收據等。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法