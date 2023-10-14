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夫領350萬要「投資未上市股票」 妻勸不聽報警逮女車手

陳男提領350萬元現金欲投資股票，面交時妻子報警攔阻，並順利逮捕車手。（民眾提供）

陳男提領350萬元現金欲投資股票，面交時妻子報警攔阻，並順利逮捕車手。（民眾提供）

2023/10/14 09:45

〔記者許麗娟／高雄報導〕陳姓男子（66歲）聽信網路投資顧問，稱有特殊管道可獲得未上市股票的中籤名額賺取高獲利價差，前天提領350萬元現金欲繳納認股費及服務費，妻子李女（62歲）苦勸是詐騙無效因而報警求助，警方趕到面交現場，當場逮捕詐欺車手黃女（34歲）。

三民一分局哈爾濱所指出，12日中午李女慌張跑進派出所報案，指丈夫陳男聽信臉書投資廣告，加入了1名投資顧問的Line好友，該顧問聲稱有特殊管道可以獲得未上市股票的中籤名額，且獲利極高，並熱心告知陳男已經抽中，但需繳納高額的認股費用及服務費。妻子李女認為這是詐騙手法，但陳男不聽勸，並與假投資顧問約好時間出門準備面交。

警方立即派員趕赴面交現場，發現詐欺車手黃女正與陳男接洽，員警隨即一湧而上，當場將黃女壓制逮捕，並在其隨身包包內起獲面交的贓款現金350萬元、工作手機、假識別證、股票收款收據及印章等詐騙工具，全案訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法案移送高雄地檢署偵辦。

經瞭解，黃女日前應徵加入假金融公司真詐欺集團，擔任第一線車手，負責假扮投資公司現金收付員，由上層客服組員騙取被害人信任，以未上市股票為標的，以保證高獲利的話術，蠱惑被害人投入大筆金額，再由黃女上門取款，警方也將擴大追查黃女是否另涉其他詐欺案件，同時向上溯源追緝，揪出詐騙集團幕後成員。

警方呼籲，詐騙集團常常在網路平台置入投資廣告，利用人性貪婪弱點並透過各種話術取信民眾，民眾千萬不要誤信來源不明的投資簡訊或是Line、臉書社團訊息，更不要輕易相信「高報酬、穩賺不賠」等話術，如有任何疑問，應撥打165反詐騙專線或110直接向警方求證，以維護自身權益，警方將持續打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

黃女擔任詐騙集團車手，出面與陳男取款350萬元，遭員警壓制逮捕。（民眾提供）

黃女擔任詐騙集團車手，出面與陳男取款350萬元，遭員警壓制逮捕。（民眾提供）

警方從車手黃女身上找到的假識別證、股票收款收據及印章等詐騙工具。（民眾提供）

警方從車手黃女身上找到的假識別證、股票收款收據及印章等詐騙工具。（民眾提供）

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