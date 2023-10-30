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無卡分期詐騙案3C店業務未押 檢提抗告

林姓業務被拘提到案，法院裁定限制住居，檢方今天提出抗告。（警方提供）

林姓業務被拘提到案，法院裁定限制住居，檢方今天提出抗告。（警方提供）

2023/10/30 16:24

〔記者許國楨／台中報導〕大學生遭新型態無卡分期契約詐騙案持續延燒，繼原本中部地區9所大學後，教育部今天證實再新增2校，而檢方昨聲押3C店林姓業者、林姓業務，法院僅裁定業者羈押，業務則限制住居，但因被害人數恐超過200人且有增加趨勢，檢方也在今天下午收到裁定書後，針對業務限制住居部分提出抗告。

中部地區多所大學傳出學子遭歹徒以「無卡分期」的話術，邀約投資電子產品後，向第三方債權融資公司借錢，學子無端背負債務，原本經清查，共有逢甲大學、中台科技大學、台中科技大學、建國科技大學、僑光科技大學、東海大學、嶺東科技大學、亞洲大學、弘光科技大學等9所大學的68名學子受害，未料仍持續延燒。

教育部今天說明，再增加國立陽明交通大學和國立虎尾科技大學的學生受害，目前已有11所大學，校安通報18件共95名學生被騙，各校院仍在繼續了解和協助中，同時，已透過大專校安聯繫群組，請各大專校院立即進行校內清查，如有疑似個案，應及時通報。

台中地檢署表示，此案涉案的3C店林姓業者、林姓業務涉犯刑法加重詐欺罪，經辦無卡分期詐欺的文件資料多達200多件，實有反覆實施之虞，且被害大學生仍有多人尚未到案，加上兩嫌對案情供述不一，有勾串共犯、證人之虞，昨天傍晚向法院聲請羈押禁見兩嫌，不過法院僅裁定林姓業者羈押禁見，林姓業務則限制住居。

台中地檢署指出，針對林姓業務裁定限制住居部分，除已在今天下午收到裁定書後，向法院提出抗告，同時重申，針對此件不法詐騙案件絕對迅速打擊、嚴查厲辦，民眾如遇有類似受詐騙之情形，請盡速報案，中檢將指揮司法警察全力追查， 以維護社會秩序及保障民眾財產安全。

警方將3C店林姓業者拘提到案，法院裁定羈押禁見。（警方提供）

警方將3C店林姓業者拘提到案，法院裁定羈押禁見。（警方提供）

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