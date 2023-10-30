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「無卡分期」狂詐學子！3C店業務員「黑歷史」被起底

林姓業務被拘提到案，法院裁定限制住居。（警方提供）

林姓業務被拘提到案，法院裁定限制住居。（警方提供）

2023/10/30 10:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中檢警偵辦流竄中部大學校園的「無卡分期貸款詐騙老鼠會」，拘提3C店林姓業者、林姓業務及紀姓員工到案，檢方複訊後依加重詐欺罪嫌聲押禁見兩名林嫌，昨深夜裁定業者羈押禁見，業務則限制住居，檢方不排除抗告，而林姓業務的黑歷史也被起底，過去就曾因偽造文書、詐欺被判刑，並非初犯。

中部地區多所大學傳出學子遭不肖業者以「無卡分期貸款」話術，邀約投資電子產品後，向第三方債權融資公司借錢並向學子保證，無卡分期貸款會由其全額繳納，大學生不需要出錢，另以「協助達標業績可獲取獎金抽成」話術，佯稱若「購買高價3C產品」簽署無卡分期貸款合約，則可獲取5000元；若介紹朋友可抽取2000元至4000元介紹費。

申辦學生後續雖未拿到3C產品，仍信以為真，為了賺取外快，不斷介紹身旁同學好友前往辦理，但不肖業者繳納數期後即未再繳納，導致學子收到債權公司催繳通知，才知被騙，讓諸多學子無端背負債務，經初步清查，一共有逢甲、靜宜、弘光、東海等大學的68名學子受害。

全案經檢方指揮台中市第六分局、市刑大等單位偵辦，28日拘提在逢甲商圈開設3C店的林姓業者（34歲）、林姓業務（27歲）及35歲紀姓員工到案，檢方認兩名林嫌涉加重詐欺罪嫌重大，且經辦上百件無卡分期詐欺案，有反覆實施之虞，尚有眾多被害人未到案，有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，另紀男以8萬元交保。

而法院29日深夜僅裁定林姓業者羈押禁見，林姓業務則裁定限制住居，對此台中地檢署表示，收到裁定後，將研議是否針對林姓業務裁定部分提起抗告，而林姓業務的黑歷史也遭起底，過去他就曾提供帳戶給詐團、假冒堂兄弟擅自拿對方土地抵押337萬元遭判刑，顯然並非初犯。

警方將3C店林姓業者拘提到案，法院裁定羈押禁見。（警方提供）

警方將3C店林姓業者拘提到案，法院裁定羈押禁見。（警方提供）

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