無卡分期詐騙大學生！再增陽明交大和虎尾科大學生受害

教育部今天說明，再增加國立陽明交通大學和國立虎尾科技大學的學生受害，目前已有11所大學，校安通報18件共95名學生被騙。 （記者林曉雲攝）

2023/10/30 12:14

〔記者林曉雲／台北報導〕大學生遭到新型態無卡分期契約詐騙案從中部燒到北部，教育部今天說明，再增加國立陽明交通大學和國立虎尾科技大學的學生受害，目前已有11所大學，校安通報18件共95名學生被騙，各校院仍在繼續了解和協助中。

教育部學生事務及特殊教育司科長張惠雯說明，截至今（30）日上午9時，教育部校安通報大專校院遭無卡分期詐騙案件，接獲逢甲大學、中台科技大學、台中科技大學、建國科技大學、僑光科技大學、東海大學、嶺東科技大學、亞洲大學、弘光科技大學、國立虎尾科技大學、國立陽明交通大學共計11校、校安通報18件、95名學生受害。

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針對已報案的個案，警方已報請地檢署指揮偵辦中，教育部也請各校積極協助受詐騙個案學生，同時，已透過大專校安聯繫群組，請各大專校院立即進行校內清查，如有疑似個案，應及時通報。教育部再籲請學生提高警覺，如有遭遇此情形，應盡快向學校反映並盡快向警方報案，教育部也將請大專校院加強運用多元化宣導管道，提醒學生勿輕易提供個人帳戶資料及謹慎使用第三方支付平台，避免協助他人領取金錢，以防落入詐欺集團洗錢的陷阱。

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