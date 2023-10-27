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無卡分期詐騙案 教育部：中部9所大學89學生受害

無卡分期詐騙大學生案，教育部今天下午說明，目前共有9所大學校安通報89名學生受害。（記者林曉雲攝）

無卡分期詐騙大學生案，教育部今天下午說明，目前共有9所大學校安通報89名學生受害。（記者林曉雲攝）

2023/10/27 16:52

〔記者林曉雲／台北報導〕針對大學生遭到新型態無卡分期契約詐騙案，教育部今天下午說明，初步了解，共有逢甲大學等9所大學，已進行校安通報14件，目前共有89名學生受害，教育部已請各大專校院進行校內清查，並積極協助學生。

教育部學生事務及特殊教育司科長張惠雯說明，針對中部大學生遭新型態無卡分期契約詐騙案件，教育部近期接獲逢甲大學、中台科技大學、台中科技大學、建國科技大學、僑光科技大學、東海大學、嶺東科技大學、亞洲大學、弘光科技大學共計9校，進行校安通報14件，共計89名學生受害。

張惠雯表示，針對已報案的個案，警方已報請地檢署指揮偵辦中，教育部也請各校積極協助受詐騙個案學生，同時，教育部已透過大專校安聯繫群組，請各大專校院立即進行校內清查，如有疑似個案，應及時通報。

張惠雯表示，教育部籲請學生提高警覺，如有遭遇此情形，應盡快向學校反應並盡快向警方報案，教育部也將請大專校院加強運用多元化宣導管道，提醒學生勿輕易提供個人帳戶資料及謹慎使用第三方支付平台，避免協助他人領取金錢，以防落入詐欺集團洗錢的陷阱。

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