現賺5千為餌 中部10餘所大學生遭詐騙 誆幫做業績簽「無卡分期」貸款 逾百人受害

「無卡分期貸款詐騙老鼠會」，流竄中部大學校園，已知有逢甲大學等10多所學校、逾百位學生受害，總受害金額恐達上千萬元。（資料照）

2023/10/28 05:30

〔記者張瑞楨、蔡淑媛、黃旭磊、林曉雲／綜合報導〕新型態的「無卡分期貸款詐騙老鼠會」，流竄中部大學校園！一名自稱３Ｃ店業務員的林姓男子，隨機搭訕大學生，以假買賣３Ｃ產品「幫我做業績，現賺五千元」、「拉一位同學賺三千元」等話術，引誘許多大學生簽下無卡分期貸款契約書，已知有逢甲大學等十多所學校、逾百位學生受害，總受害金額恐達上千萬元。警方表示，已掌握林男身分，近將傳喚調查。

拉1人賺3千 詐騙老鼠會竄校園

警方調查，林男約自今年四、五月起，在學校旁找學生幫他假買賣手機或筆記型電腦，只要在無卡分期貸款契約書簽名，可現賺五千元，林男還出示證件取信對方，強調是假買賣，學生不會拿到實品，林自己會付貸或不送件，如果不相信，可簽本票給學生，未料近來學生陸續接到貸款公司的催繳通知，才驚覺受騙。

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林男另以每拉一人給三千元的老鼠會模式，讓學生當下線幫他做業績，據傳還有北部大學生聞悉，專程到台中賺五千元。

接到催繳才驚覺受騙 金額上千萬

受害數最多的逢甲大學學生已組成自救會，校方統計至少八十一人受害；教育部則獲報，包括逢甲、中台科大、台中科大、建國科大、僑光科大、東海大學、嶺東科大、亞洲大學、弘光科大等九校，目前有八十九名學生受害，可能還有未向學校通報的受害學生，已請各校院清查。

台中市刑警大隊迄至昨天的統計，逢甲八人報案，東海二人報案，靜宜大學、弘光、僑光、嶺東與虎尾科大各一名學生報案，合計十五人，每人損失金額七萬至十多萬元。

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