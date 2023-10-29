「無卡分期」騙術狂詐大學生 3C店老闆、業務聲押禁見 員工交保

警方將3C店林姓負責人拘提到案，檢方複訊後向法院聲押。（警方提供）

2023/10/29 19:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中檢警偵辦新型態「無卡分期貸款詐騙老鼠會」，查出該集團流竄逢甲等中部大學校園，昨拘提3C店林姓負責人、林姓業務及紀姓員工到案，3人對案情供述不一，今天移送台中地檢署，檢方複訊到傍晚認兩名林姓犯嫌涉犯加重詐欺罪，且有串滅證之虞向法院聲押，另涉案紀姓員工，則以8萬元交保。

中部地區多所大學傳出學子遭不肖業者以「無卡分期貸款」話術，邀約投資電子產品後，向第三方債權融資公司借錢並向學子保證，無卡分期貸款會由其全額繳納，大學生不需要出錢，另以「協助達標業績可獲取獎金抽成」話術，佯稱若「購買高價3C產品」簽署無卡分期貸款合約，則可獲取5000元；若介紹朋友可抽取2000元至4000元介紹費。

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申辦學生後續雖未拿到3C產品仍信以為真，為了賺取外快，不斷介紹身旁同學好友前往辦理，但不肖業者繳納數期後即未再繳納，導致學子收到債權公司催繳通知，才知被騙，讓諸多學子無端背負債務，經初步清查，一共有逢甲、靜宜、弘光、東海等大學的68名學子受害。

全案經檢方指揮台中市第六分局、台中市刑大等單位偵辦，昨拘提在逢甲商圈開設3C店的林姓業者（34歲）、林姓業務（27歲）及紀姓員工到案，查扣手機22支、電腦3台、現金58萬元、存摺18本、3C產品購買合約書等贓證物，今天移送地檢署複訊後，檢方認為涉犯刑法第339條之4，3人以上加重詐欺犯嫌重大。

且兩名林姓犯嫌經辦上百件無卡分期詐欺案，有反覆實施之虞，加上所述不一致，尚有眾多被害人未到案，也有勾串共犯、證人之虞，據此向法院聲請羈押禁見，另涉案紀姓員工，則以8萬元交保。

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