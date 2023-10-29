為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「無卡分期」騙術狂詐大學生 3C店老闆、業務聲押禁見 員工交保

警方將3C店林姓負責人拘提到案，檢方複訊後向法院聲押。（警方提供）

警方將3C店林姓負責人拘提到案，檢方複訊後向法院聲押。（警方提供）

2023/10/29 19:19

〔記者許國楨／台中報導〕台中檢警偵辦新型態「無卡分期貸款詐騙老鼠會」，查出該集團流竄逢甲等中部大學校園，昨拘提3C店林姓負責人、林姓業務及紀姓員工到案，3人對案情供述不一，今天移送台中地檢署，檢方複訊到傍晚認兩名林姓犯嫌涉犯加重詐欺罪，且有串滅證之虞向法院聲押，另涉案紀姓員工，則以8萬元交保。

中部地區多所大學傳出學子遭不肖業者以「無卡分期貸款」話術，邀約投資電子產品後，向第三方債權融資公司借錢並向學子保證，無卡分期貸款會由其全額繳納，大學生不需要出錢，另以「協助達標業績可獲取獎金抽成」話術，佯稱若「購買高價3C產品」簽署無卡分期貸款合約，則可獲取5000元；若介紹朋友可抽取2000元至4000元介紹費。

申辦學生後續雖未拿到3C產品仍信以為真，為了賺取外快，不斷介紹身旁同學好友前往辦理，但不肖業者繳納數期後即未再繳納，導致學子收到債權公司催繳通知，才知被騙，讓諸多學子無端背負債務，經初步清查，一共有逢甲、靜宜、弘光、東海等大學的68名學子受害。

全案經檢方指揮台中市第六分局、台中市刑大等單位偵辦，昨拘提在逢甲商圈開設3C店的林姓業者（34歲）、林姓業務（27歲）及紀姓員工到案，查扣手機22支、電腦3台、現金58萬元、存摺18本、3C產品購買合約書等贓證物，今天移送地檢署複訊後，檢方認為涉犯刑法第339條之4，3人以上加重詐欺犯嫌重大。

且兩名林姓犯嫌經辦上百件無卡分期詐欺案，有反覆實施之虞，加上所述不一致，尚有眾多被害人未到案，也有勾串共犯、證人之虞，據此向法院聲請羈押禁見，另涉案紀姓員工，則以8萬元交保。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
無卡分期貸款詐大學生 拘提2嫌 3C店查扣300份契約書 受害學生：在此簽約
2023/10/29 05:30

無卡分期貸款詐大學生 拘提2嫌 3C店查扣300份契約書 受害學生：在此簽約
自由廣場》金融法律常識須扎根教育
2023/10/29 05:30

自由廣場》金融法律常識須扎根教育
詐騙老鼠會／1大學生拉20同學下海 1女被詐2次 背債10多萬
2023/10/28 05:30

詐騙老鼠會／1大學生拉20同學下海 1女被詐2次 背債10多萬
現賺5千為餌 中部10餘所大學生遭詐騙 誆幫做業績簽「無卡分期」貸款 逾百人受害
2023/10/28 05:30

現賺5千為餌 中部10餘所大學生遭詐騙 誆幫做業績簽「無卡分期」貸款 逾百人受害

掌握氣候變遷大趨勢
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播