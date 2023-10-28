詐騙老鼠會／1大學生拉20同學下海 1女被詐2次 背債10多萬

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2023/10/28 05:30

有北部生特地南下賺

〔記者張瑞楨、蔡淑媛、林曉雲／綜合報導〕中部有十多所大學遭「無卡分期貸款詐騙老鼠會」入侵，其中以逢甲大學受害學生人數最多，逢甲副校長唐國豪昨天表示，校方本月十日接到第一件學生通報後，即向警方報案，後來又陸續接到多名學生通報，警覺是集體受騙案件，而且宛如老鼠會，學生介紹學長、學弟或同學加入，受害同學彼此認識，各年級都有；一名受害學生說，還有北部的學生聽聞簽名就能拿錢，專程南下賺五千元。

首名受騙生認識犯嫌

唐國豪表示，將持續清查受騙學生人數，第一名受騙的學生認識犯嫌，犯嫌宣稱是透過無卡分期貸款進行投資，這名學生起初有獲利，再介紹學長、學弟或同學一起加入，校方已於十三日發出通知信提醒學生勿受騙，並加強法治教育。

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一名受騙學生說，他是透過朋友介紹認識犯嫌，對方宣稱簽名就能賺五千元現金，他也確實在簽名後拿到錢，直到收到催繳單才知受騙，手機、電腦都沒拿到，卻欠債十一萬元。

另一學生說，她是接觸到林男（犯嫌）的莊姓下線，先簽假買賣手機的無卡分期貸款契約書，賺到五千元，莊男還教她若貸款公司來電詢問，要謊稱確實是買手機。

後來莊男要她再簽一次文件，否則會被控告假買賣手機的詐欺罪，於是她又簽了假買賣電腦的第二份契約，前兩期貸款由莊男繳納，第三期起就未繳，讓她欠債十多萬元，欲哭無淚。

逢甲：加強法治教育

逢甲大學指出，學校充分和警方配合，警方已掌握林姓嫌犯身分，但背後的集團和組織仍在追查中；校方第一時間也啟動校安通報，個別輔導通報受害的同學，並向全校同學宣導防制與法治觀念。

警方調查，東海大學有一名學生拉廿名同學一起「賺五千元」，但這些學生尚未收到催繳通知。東海大學昨表示，廿五日接獲警方通報，有一名學生自述是受害者，校方已提供法律諮詢，若該生須到案說明，系輔導教官也可陪同前往。

靜宜大學表示，校方已透過不同管道提醒學生避免受騙，並請師長主動關懷學生，並提供相關協助。

教育部學生事務及特殊教育司科長張惠雯說，教育部已請各校積極協助受詐騙的學生，也透過大專校安聯繫群組，請各大專校院立即進行校內清查，如有疑似個案，應及時通報。

教育部長潘文忠對大學生遭詐騙一事相當重視，籲請學生提高警覺，如遭遇此情形，盡快向學校反映及報案，教育部也將請大專校院加強運用多元化宣導管道，提醒學生勿輕易提供個人帳戶資料及謹慎使用第三方支付平台，避免協助他人領取金錢，以防落入詐欺集團洗錢的陷阱。

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