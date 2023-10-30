轎車違規迴轉擦撞雙載機車 後座老婦人被輾拖行慘死

仁愛鄉台14甲線清境農路路段，開車婦人違規雙黃線迴轉，撞上對向雙載機車，造成1對老夫婦1死1傷。（民眾提供）

2023/10/30 11:56

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉台14甲線清境高空觀景步道路段日前發生死亡車禍，開車的張姓婦人為了到對向停車，違規在雙黃線迴轉，不慎撞倒共乘機車的老夫婦，後座的75歲石姓婦人倒地後又遭車輛輾過拖行慘死，驚悚過程全被路旁車輛行車記錄器拍下，肇事的張姓婦人貪圖一時方便，得為此付出慘痛代價。

警方指出，這起死亡車禍發生在27日下午，55歲張姓婦人從新竹駕車到清境農場遊玩，行經台14甲線9.5K即清境高空景觀步道附近，疑似發現對向有停車位，卻直接在雙黃線路段迴轉，撞上由清境往霧社方向的機車。

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騎機車的80歲全姓老翁及75歲石姓妻子被撞倒地受傷，又波及1部停在路邊的轎車，但轎車並未立即停止，又向前行駛，後座的石姓婦人被壓在車底向前拖行，石姓婦人送醫急救後仍因傷重宣告不治。

驚悚過程全被路邊車輛行車記錄器拍下，車上3人都受到不小驚嚇，駕駛嚇得連連驚呼，坐副駕的女子還趕緊遮住男子的雙眼直說「嘜看」，車上的女童則趕緊說「報警！報警！打110！」

警方調查，肇事張姓婦人經酒測確認無酒駕情形，但在雙黃線路段違規迴轉釀成1死1傷事故，除依過失致死送辦，也依道路交通管理處罰條例第49條第2款，處新臺幣600以上1800元以下罰鍰。

機車被撞導致人車倒地，後座的75歲石姓婦人又遭轎車輾過拖行，不幸傷重不治。（民眾提供）

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