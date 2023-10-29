宜蘭冬山晨運婦被撞重傷 BMW駕駛涉毒駕肇逃收押禁見

宜蘭冬山撞傷晨運婦人的白色BMW，左前車頭撞個大洞（如圖），陳姓駕駛涉肇逃及毒駕被收押禁見。（記者江志雄攝）

2023/10/29 10:59

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉26日清晨發生晨運婦人被撞成重傷，肇事的白色BMW逃之夭夭，31歲陳姓駕駛後來開往附近棄車逃逸，警方隔天拘提到案，查出他涉嫌吸食摻和愷他命香菸毒駕，檢察官昨晚複訊後聲請羈押禁見獲准。

26日清晨5點多，74歲楊姓婦人沿著冬山鄉永和路路邊行走晨運，被一輛逆向白色BMW撞上，陳姓駕駛肇逃，楊女倒地身受重傷，其他路人目擊報警，由救護車送醫急救，目前昏迷指數6，仍未脫離臉境。

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之後，陳姓駕駛轉往鄰近的冬山鄉太和路棄車逃逸，警方尋獲肇事白色BMW，左側車頭因撞擊破個大洞，車內有不明白色粉末，經過初篩驗出是愷他命，專案小組循線找到車主，得知是車主哥哥所開，但涉案的陳男神隱避不見面，警方報請宜蘭地檢署檢察官林禹宏指揮偵辦，27日晚間持拘票拘提到案。

陳男偵訊時供稱，事發時連續吸食摻和第三級毒品愷他命的香菸2支，辦案人員研判毒品影響他的操控力，偏左駛入對向車道撞擊楊姓婦人，檢察官認為，陳男涉犯刑法之服用毒品不能安全駕駛動力交通工具因而致人重傷，且肇事逃逸，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲押，法官裁定收押禁見。

宜檢表示，酒後或服用毒品駕駛動力交通工具（含電動車）致不能安全駕駛，因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

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