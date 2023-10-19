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毒駕撞到夫妻釀一死一傷還肇逃 國民法官判10年10月

男子李佳龍案發時毒駕撞人還肇事逃逸。（資料照）

男子李佳龍案發時毒駕撞人還肇事逃逸。（資料照）

2023/10/19 15:52

〔記者王定傳／新北報導〕男子李佳龍吸毒後開車上路，遇警攔查卻飛車逃離，不斷超速、逆向行駛、不依號誌指示、跨越雙黃線，甚至駛上人行道，最後在板橋撞上一對游姓夫妻，造成游男受傷、游妻林女死亡，新北地院3名職業法官與6名國民法官組成合議庭審理後，依毒駕致死與肇事逃逸罪判處李男10年10月徒刑。

檢方調查，2021年12月13日，李男吸毒後，仍於14日從新莊開車上路，準備前往土城載送友人，行經土城學成路與裕民路口時，遭警攔查。

檢警調查，李男飛車逃離，並超速、逆向行駛、不依號誌指示、闖越紅燈、跨越雙黃線、駛上人行道等行為，最後不慎撞上站在南雅南路二段142巷口旁的夫妻游男、林女後，肇事逃逸。檢方調查，被害者游男右小腿擦傷挫傷，林女則傷重不治。

審理時，李男坦承犯行，合議庭審酌，李男知道自己是員警列管的毒品協尋人口，且車上藏有毒品，竟為躲避查緝，在人車往來頻繁時間、地點，高速駕車接連違反多項交通法規，嚴重違反行車注意義務，罔顧用路人安全，致游姓夫妻被撞、1死1傷，且還肇事逃逸，犯後未能賠償和解，或有尋求取原諒的積極作為，依服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處7年10月徒刑、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，判刑5年，應執行10年10月徒刑。

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