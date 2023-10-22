強！炸雞行動攤車深夜拋錨 警變身「修車師傅」神修復

行動攤車停在左轉車道動彈不得。（警方提供）

2023/10/22 16:39

〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓男子平時騎乘行動攤車賣炸雞，20日晚間收攤返家途中停等紅燈時，因手煞車故障導致車輪鎖死動彈不得，也無法將攤車推到路旁，正當他急的滿頭大汗警方剛好巡邏經過，得知原委查看手煞車機械構造，整組卸下後順利將齒輪復位，結束這場顧路（拋錨）驚魂記，也讓廖男頻向員警致謝。

台中市第一分局民權派出所員警李泰霖、葉佳宜，當天深夜巡經英才路、向上路口時，發現一輛行動攤車因故障停在路中左轉車道上，因當時天色昏暗，往來車輛車速較快，為避免交通事故發生，李員先將巡邏車停在故障車輛後方警戒，並擺放警示標誌提醒後方來車後了解原委。

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原來48歲廖男當時騎乘行動攤車欲返家時，行經該路段停等紅燈時不慎將手煞車拉得太高無法放下，造成車輛輪胎鎖死，整輛車除動彈不得也無法推至路旁，加上凌晨時段修車廠已打烊，臨時也無法聯繫拖吊車。李、葉二員先安撫廖男情緒，並仔細查看該車輛手煞車機械構造後，請所內同仁送板手到現場。

李員自信的向廖男表示「我來幫你修理看看吧」，瞬間變成車輛維修技師，運用板手等工具將整組手煞車卸下後，順利將手煞車齒輪復位，再將手煞車組安裝回歸至指定位置，使行動攤車得以順利行駛，才結束這場驚魂記，對於員警的積極協助，廖男一再表達感謝之意。

一分局分局長吳燕山呼籲，如發生車輛故障或拋錨，應在車後擺放警示標誌，並立即協助排除；如有造成交通阻塞之情形，可撥打110請求協助。

廖男不慎將手煞車拉得太高無法放下，造成車輛輪胎鎖死。（警方提供）

警方以板手卸下整組手煞車。（警方提供）

警方順利將手煞車齒輪復位，行動攤車得以順利行駛。（警方提供）

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