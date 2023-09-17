為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中台74線匝道2車碰撞 警察還沒到「小鴨」 先跑了

未等警方到場處理，豐田自小客逕自離去。（圖由警方提供）

未等警方到場處理，豐田自小客逕自離去。（圖由警方提供）

2023/09/17 13:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市台74線北屯區路段下匝道口，16日發生2車碰撞事故，因無人受傷且輕微車損，2車駕駛拍照存證後同意移動到平面道路，未料其中1輛網稱「小鴨」的豐田自小客，未等警方到來即落跑，留下超傻眼的另名駕駛，警方今表示，豐田自小客已涉肇逃違規，將進一步通知車主到案說明釐清。

這起事故發生在昨天下午近5時許，豐田自小客與另輛由39歲郭男駕駛的馬自達轎車，當時均沿北屯區台74線下東山匝道，期間雙方碰撞，造成豐田前車頭與馬自達後車尾撞損，由於雙方均未受傷且輕微車損，加上正值週休的車潮，兩造唯恐造成回堵，同意照相後移動現場下匝道以保安全，避免2次追撞事故。

未料當郭男將車子開到平面道路環中東路軍功郵局前停車時，突見豐田自小客未等警方到來，隨即右轉軍福16路往和順路逕行離去，氣的他在臉書社團貼文，控訴此種不負責任的行為，而轄區第五分局交通分隊今天表示，事發後警方已依規定在現場處理並採證完畢，經調閱相關路口監視器，也已鎖定該輛豐田自小客車號。

經依職權查詢車主並通知到案說明未果，後續若車主或駕駛仍不理會，警方將針對肇逃部分逕行開單告發，按道路交通管理處罰條例第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」，呼籲民眾遇車輛擦撞千萬不可逕自離去，以免受罰。

馬自達轎車的車尾有撞損。（圖由警方提供）

馬自達轎車的車尾有撞損。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
男子自撞拒酒測 將2幼子丟醫院
2023/09/13 05:30

男子自撞拒酒測 將2幼子丟醫院
59歲婦駕車撞死85歲老翁逃逸 逮獲酒測超標
2023/09/05 11:29

59歲婦駕車撞死85歲老翁逃逸 逮獲酒測超標

打造都市中的綠洲 遠雄再推新案「遠雄峰蘊」
酒駕撞死機車騎士！高雄男下秒竟開車去超商買東西
2023/08/30 20:41

酒駕撞死機車騎士！高雄男下秒竟開車去超商買東西
鶯歌撞行人致後車輾死 砂石車駕駛開到台北木柵：沒注意撞到人
2023/08/30 19:04

鶯歌撞行人致後車輾死 砂石車駕駛開到台北木柵：沒注意撞到人

溫差大血管彈性易疲勞 腿酸腳麻、水腫抽筋
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播