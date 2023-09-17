台中台74線匝道2車碰撞 警察還沒到「小鴨」 先跑了

未等警方到場處理，豐田自小客逕自離去。（圖由警方提供）

2023/09/17 13:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市台74線北屯區路段下匝道口，16日發生2車碰撞事故，因無人受傷且輕微車損，2車駕駛拍照存證後同意移動到平面道路，未料其中1輛網稱「小鴨」的豐田自小客，未等警方到來即落跑，留下超傻眼的另名駕駛，警方今表示，豐田自小客已涉肇逃違規，將進一步通知車主到案說明釐清。

這起事故發生在昨天下午近5時許，豐田自小客與另輛由39歲郭男駕駛的馬自達轎車，當時均沿北屯區台74線下東山匝道，期間雙方碰撞，造成豐田前車頭與馬自達後車尾撞損，由於雙方均未受傷且輕微車損，加上正值週休的車潮，兩造唯恐造成回堵，同意照相後移動現場下匝道以保安全，避免2次追撞事故。

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未料當郭男將車子開到平面道路環中東路軍功郵局前停車時，突見豐田自小客未等警方到來，隨即右轉軍福16路往和順路逕行離去，氣的他在臉書社團貼文，控訴此種不負責任的行為，而轄區第五分局交通分隊今天表示，事發後警方已依規定在現場處理並採證完畢，經調閱相關路口監視器，也已鎖定該輛豐田自小客車號。

經依職權查詢車主並通知到案說明未果，後續若車主或駕駛仍不理會，警方將針對肇逃部分逕行開單告發，按道路交通管理處罰條例第62條規定：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」，呼籲民眾遇車輛擦撞千萬不可逕自離去，以免受罰。

馬自達轎車的車尾有撞損。（圖由警方提供）

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