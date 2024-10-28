同志父親追求戀情拋妻棄子 2兒聲請拒養法官判准

同志父親追求戀情拋妻棄子，二子聲請拒養，法官判准。（情境照）

2024/10/28 14:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一對雙胞胎兄弟因父親追求同性戀情而拋妻棄子，2人從小由清潔工母親拉拔長大，由於父親對2人的成長不聞不問也從未負責，兩兄弟向新竹地院聲請免除對父親的扶養義務，法官判准。

85年出生的雙胞胎表示，98年間父母離婚，2人出生以來，對父親的印象，僅僅是居住在同一空間的人，無論教導養育、家庭經濟負擔，均由母親一肩扛起，靠著清潔工微薄薪資及教會教友熱心相助，將2人扶養長大。

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相反的，父親非但無正當理由未盡其身為父親扶養義務，同住時期經常在外積欠債務，三不五時都有人到家討債，而父親縱使有工作賺錢，其認為無須花用於妻兒及家庭上，均用於其個人花費，對家庭不聞不問，包含2人幼稚園、國中小、高中大學畢業典禮及結婚等重大典禮、歷程，父親從未出席、參與，且父親離婚後，雖約定親權由母親負擔，然父親從未探視、支付扶養費用，離婚後從此音訊全無。

母親直至98年才離婚，原因在於想給孩子一個完整的家庭，而隱忍多年，而離婚原因是父親自始認為妻兒阻礙其追求自由、愛情（父親性向為同性戀）。

從小兄弟家境十分困頓，多仰賴教會會友幫助，兄弟也因家境困難，無法支撐大學學費，選擇進入有零用錢的軍警學校就讀，相比同儕提早負擔家計，協助家中經濟來源，因此聲請免除對父親的扶養義務。

法官調查，兄弟2人主張父親不僅對他倆自幼迄成年，無正當理由未盡扶養義務、且情節重大，父親當庭對於孩子的主張及相關事證並無意見，亦均未有所爭執。

法官審酌父親自兄弟2人年幼時起迄成年，無視子女受扶養之需求，長期以來無正當理由未善盡扶養義務，情節確屬重大。因此兩兄弟主張免除對父親的扶養義務應屬有據，應予准許。

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