神鬼女會計 2年A走公司157萬

王姓女會計2年A走公司157萬，遭新竹地院判刑。（情境照）

2024/10/28 14:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一家辦公家具公司王姓會計，竟在客戶所開支票上填寫林男為受款人，並將支票存入自己管理的林男帳戶中，佔為己有，2年多時間多達52次，金額超過157萬，新竹地院依業務侵占罪判刑8月，王女答應賠償公司240萬元換取緩刑5年。

法官調查，36歲王女102年5月至106年8月間，任職於新竹市某辦公家具公司擔任會計人員，負責收受客戶貨款、記帳。

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王女任職期間，竟利用職務之便，在支票憑票支付欄上填寫林男為受款人，而將支票存入自己管理使用、由林男所申設的銀行帳戶，並兌現而侵占入己。總計從104到106年共高達52次，金額157萬餘元。

辯方律師請法官審酌王女並無犯罪前科，素行良好，且犯後坦承犯行，深表悔悟，並已與公司達成調解，給付公司240萬元。

法官審酌王女未能忠實履行職務責任，僅為滿足一己之私，利用執行業務機會，將業務上所持有款項挪為己用，時間歷經2年多，金額高達157萬餘元，顯見其守法意識薄弱，所為應予譴責，惟念其犯後坦承犯行，並於偵查中即與告訴人達成調解，並賠償部分金額，最後依業務侵占罪判刑8月、緩刑5年，並應依調解內容履行。

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